  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini belirterek, Atatürk kitabı yazanların bile (Yılmaz Özdil) tek bir kaynak kullanmadan sallayarak kitap yazdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 01:31:00 - 2020-11-11 01:36:14

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Dr. Hulki Cevizoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda öldüğünü söyleyip, Atatürk'e sahip çıkılmadığını bilgi ve kaynak olmadan kitap yazıldığını söyledi.

Cevizoğlu, "Bizim mahallede Atatürk'ü anlamayıp, Atatürk'ü sahiplenmeyen insanlar var. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıklarını sanmıyorum. Kitap yazanlara bakıyorum (Yılmaz Özdil) tek bir kaynak kitabının sonunda sallayıp kitap yazıyorlar. Kardeşim Atatürk'ün arkadaşımıydın." dedi.

İnternet bilgisiyle yazıp parayı topladı

2018 senesinde “Mustafa Kemal” isimli bir kitap yazan Özdil, milyonları cebe indirdi. Tamamen internetten bulduğu bilgilerle, bir kitapta olması gereken ciddiyetten uzak, köşe yazısı formatıyla yazdığı kitabın tuttuğunu gören Yılmaz Özdil, “1881 adet özel baskı” çıkararak bu seferde tanesini 2500 TL’ye satarak parayı cebe indirdi.

Özdil'in bu tavrı birçok kişi tarafından eleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle anmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, so..
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı
Dünya

Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı

Çaresiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini protesto eden halkına tehditler savurdu. Ermeni lider, hükümet binasını basıp Meclis ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay