Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Dr. Hulki Cevizoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda öldüğünü söyleyip, Atatürk'e sahip çıkılmadığını bilgi ve kaynak olmadan kitap yazıldığını söyledi.

Cevizoğlu, "Bizim mahallede Atatürk'ü anlamayıp, Atatürk'ü sahiplenmeyen insanlar var. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıklarını sanmıyorum. Kitap yazanlara bakıyorum (Yılmaz Özdil) tek bir kaynak kitabının sonunda sallayıp kitap yazıyorlar. Kardeşim Atatürk'ün arkadaşımıydın." dedi.

İnternet bilgisiyle yazıp parayı topladı

2018 senesinde “Mustafa Kemal” isimli bir kitap yazan Özdil, milyonları cebe indirdi. Tamamen internetten bulduğu bilgilerle, bir kitapta olması gereken ciddiyetten uzak, köşe yazısı formatıyla yazdığı kitabın tuttuğunu gören Yılmaz Özdil, “1881 adet özel baskı” çıkararak bu seferde tanesini 2500 TL’ye satarak parayı cebe indirdi.

Özdil'in bu tavrı birçok kişi tarafından eleştirildi.