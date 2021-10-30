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Gündem Hulki Cevizoğlu'ndan tuhaf çıkış: Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan tuhaf çıkış: Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda katıldığı canlı yayında "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 00:45:00 -
Hulki Cevizoğlu'ndan tuhaf çıkış: Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun

CNN Türk'te canlı yayına katılan Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan Ankara'nın isminin değiştirilmesi önerisi geldi. Cevizoğlu, "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" dedi.

Cevizoğlu'na Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine Hulki Cevizoğlu, "HDP, 2. anadil önerisi getiriyor, CHP onun yerine buna mı itiraz ediyor" dedi.

Cevizoğlu'nun önerisi, sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.

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