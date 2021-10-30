Hulki Cevizoğlu'ndan tuhaf çıkış: Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda katıldığı canlı yayında "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" dedi.
CNN Türk'te canlı yayına katılan Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan Ankara'nın isminin değiştirilmesi önerisi geldi. Cevizoğlu, "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" dedi.
Cevizoğlu'na Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine Hulki Cevizoğlu, "HDP, 2. anadil önerisi getiriyor, CHP onun yerine buna mı itiraz ediyor" dedi.
Cevizoğlu'nun önerisi, sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.