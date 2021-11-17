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Medya Hulki Cevizoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır
Medya

Hulki Cevizoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterildiği tarihten itibaren partiden atılma sürecinin başladığını söyleyen Hulki Cevizoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır." dedi

Yeniakit Publisher
2021-11-17 00:01:00 - 2021-11-17 00:14:05
Hulki Cevizoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır

Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallaşme' çıkışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır." dedi.

Sosyolog-Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te katıldığı Akıl Çemberi programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin küstürdüğü insanlarla helalleşmek istediklerine dair açıklamasını değerlendirdi.

"Kemal Bey'in partiden atılma süreci Ekmeleddin İhsanoğlu ile başlamıştır"

 

CHP'nin tüzüğünden maddeler okuyan Cevizoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğüne göre, kınama ve partiden atılma suçları işlemiştir. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterildiği tarihten itibaren Kemal Bey'in partiden atılma süreci başlamıştır." ifadelerini kullandı.

"Parti tüzüğüne göre, ilkelere uymayan siyaset yapmak, başka adayı desteklemek ve kendi adayını desteklememek partiden ihraç sebebidir." diyen Cevizoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye destek vermemiştir. Somut ve nesnel olarak bu sabittir. Bunu hem CHP yöneticileri hem Muharrem İnce teyit etmiştir. Bu şartlarda Kemal beyin adaletli davranarak partiden ihracı için kendini disiplin kuruluna sevk edilmesini sağlamalıdır.

"Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır"

Adalet böyle olur, Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş yapmasına gerek yok, bunu oturduğu yerden yapabilir. Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır."

 

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