Hükümetten Milli Muharip Uçağı açıklaması! O ilimizde büyük heyecan

Antalya'da temaslarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile protokol üyeleri, Antalya Teknokent Ar-Ge 5 Binası Ofisi ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Varank, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'yı tarımın, turizmin, güneşin yanında teknolojinin de merkezlerinden birini yapmak istediklerini söyledi.

Bu yolda önemli adımlar attıklarını, TUSAŞ'ın burayı bir merkez olarak kullanacağını ifade eden Varank, TUSAŞ Milli Muharip Uçağı'nın yazılımlarının Antalya'da yapılacağını bildirdi. Konuşmaların ardından beraberindekilerle kurdele keserek ofislerin açılışını yapan Varank, ardından toplantı salonuna geçerek Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleştirilen "Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Alan Tahsisi İmza Töreni"ne katıldı.

TUSAŞ'ın savunma sanayinde Türkiye'nin gözbebeği kurumlarından biri olduğunu anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Hürkuş'tan Atak helikopterine, Aksungur'dan Gökbey'e savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlerde TUSAŞ'ın imzası var. TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden biri de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi. İmzalanacak sözleşmeyle bu projenin bir ayağı Antalya'ya taşınıyor. TUSAŞ burada kuracağı Ar-Ge merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya'da yürütecek."

"Milli Muharip Uçak Antalya'da irtifa kazanacak"

Antalya'nın iklimiyle turizmiyle sosyal imkanlarıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Varank, kentin bu özelliklerini ülkenin Ar-Ge ekosistemini güçlendirmek için de kullanacaklarını aktardı.

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden mühendisin bu projede çalışmak için Türkiye'ye geleceğini anlatan Varank, Teknokentler Performans endeksine göre Türkiye'nin en başarılı sekizinci teknokentinin Antalya Teknokent olduğunu vurguladı.

Varank, 365 bin metrekarelik alanda yüzde 100 doluluk oranıyla 162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentte bugüne kadar 800 Ar-Ge projesinin tamamlandığını, iki yüzden fazla projenin yürütülmeye devam ettiğini bildirdi.

Antalya Teknokent'in TUSAŞ'a güç katacağını anlatan Varank, "Milli Muharip Uçak Projesi inşallah Antalya'mızdan irtifa kazanacak. Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasındaki örnek işbirliğinin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Burada oluşacak başarı modelinin yeni projelere kapı aralamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Varank, Antalya'yı sadece güneşin, sağlığın, turizmin, tarımın değil, teknolojinin de bir merkezi yapacaklarını ifade etti.

400 mühendis istihdam edilecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Antalya'nın İstanbul'dan sonra en çok yurtdışı bağlantısı olan şehir olduğunu, bilim insanlarının da kente geldiğini söyledi.

Üniversitedeki genç mühendisleri işe alacaklarını, 8 kişinin çalışmaya başladığını anlatan Kotil, yurt dışından da tecrübeli uzman mühendis ve bilim adamlarını getireceklerini aktardı.

Öncelikli olarak 80 kişinin istihdamını sağladıklarını bildiren Kotil, protokolünü imzaladıklarını, yeni binayla birlikte Antalya'da 400 mühendisin istihdam edileceğini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da kentin sağlık, turizm, tarım merkezi olduğunu ancak bundan sonraki hedeflerinde burayı yazılım merkezi haline getirmenin yer aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Kotil ve Rektör Özkan, protokolü imzaladı. Varank, teknokentteki kuluçka aşamasında olan projeleri inceledi, mühendislerden bilgi aldı.

Bakan Varank, daha sonra Japon firmasının biber, hıyar, domates, patlıcan ve kavun gibi ürünlerin ıslahına yönelik yaptığı çalışmaları inceledi.