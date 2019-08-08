Hükümet yetkililerinden bomba iddia! Boris Johnson orduyu Yemen'e hazırlıyor

İngiltere hükümet yetkililerine göre yeni BaşbakanBoris Johnson, İngiliz birliklerini hayatın bağlı olduğu limanları devralmak için Yemen'e göndermeyi düşünüyor.

The Independent'ın haberine göre İngiliz kraliyet denizcilerinin savaşın yıktığı Yemen'e gönderilmesi ve limanların devralınması fikrini ilk olarak Boris Johnson, Dışişleri Bakanıyken destekledi.

Hudeyde limanının önemi

Kraliyet askerlerinin ilk olarak Hudeyde limanını kontrol altına alması öngörülüyor. Hudeyde limanının nüfusun yüzde 80'inin ihtiyaç sahibi olduğu Yemen'e yardım iletmek için önemli bir nokta olduğu kaydedildi.

Yemen'in uluslararası alanda kabul gören hükümetine Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon destek veriyor. Hükümet, Yemen'de 2015 yılından beri İran destekli Husi güçleriyle savaşıyor.

Haberde İngiliz birliklerinin savaşa herhangi bir katılımının taraflarla kararlaştırılması gerektiği belirtildi.

Hudeyde limanı ile iligli açıklama yapan bir hükümet yetkilisi "İnsani misyonlara yardım etmek için hazırız" dedi.

İngiliz birliklerinin Yemen'e gitmesi fikri

İngiliz birliklerinin Yemen'e gitmesi fikri 2017 yılında Tobias Ellwood tarafından gündeme getirilmişti. Ellwood, 2018'de Dışişleri Bakanlığından Savunma Bakanlığına geçtikten sonra, bir strateji toplantısında bu planı önerdi.

Ellwood, teklifi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle tartıştı.

Ellwood The Independent'a "John Kerry ve diğer üst düzey ABD makamlarından çok değerli bir destek geldi. Ayrıca Boris (Johnson) çok cesaretlendirici. Umarım Boris, Downing Caddesi'ndedir, gerektiğinde bunlar gibi misyonları (göndermek istedikleri İngiliz birliklerini kast ediyor) küçümsemeyiz" ifadelerini kullandı.

Theresa May reddetti

Eski BaşbakanTheresa May ve hükümeti, İngiliz birliklerinin çatışmaya çekilebileceği korkusuyla bu fikre karşı çıktı.

Hudeyde limanı

Yemen hükümeti ile Husiler arasında, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varılmış; Husiler 11 Mayıs 2019'da limandan çekilmeye başlamış; çekilme 15 Mayıs'ta tamamlanmıştı.