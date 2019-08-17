Hükümet teklifini sundu: 2020 için 3.5+3, 2021 için 3+2.5 zam ve enflasyon farkı

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali haklarının belirleneceği 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında 4’üncü toplantı dün gerçekleşti.

Makul noktada buluşmalıyız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıda Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin zam teklifini açıkladı. Görüşmelerde kamu bütçesinin imkân verdiği sınırlar içerisinde hareket etmek; uygun ve makul bir noktaya varmak zorunda olduklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti:

Gerçekçi öneri

“Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020’nin birinci 6 aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3, 2021’in birinci 6 aylık döneminde yüzde 3, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2.5 oransal artış yapılmasını, her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde ise aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını öneriyoruz.”

Son tarih 20 Ağustos

Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikalarının zam görüşmeleri sürecek. Pazarlıklar, yasal takvim gereği 20 Ağustos’a kadar (olumlu ya da olumsuz) bir şekilde sonuçlanacak.