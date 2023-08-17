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Ekonomi Hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini duyurdu
Ekonomi

Hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-17 14:51:00 - 2023-08-17 14:54:01
Hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara yönelik hükümetin ikinci zam teklifini duyurdu.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen üçüncü kez bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi hükümetin ikinci teklifini açıkladı.

İkinci zam teklifi

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.
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Bakan Işıkhan teklif öncesindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız."

Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 1 Ağustos, ikinci toplantı 14 Ağustos'ta yapılmıştı.

İlk teklif neydi?

Hükümet ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta açıklamıştı. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Memur-Sen, teklifin yetersiz olduğunu belirterek rakamın revize edilmesini talep etmişti.

Görüşme süreci nasıl işleyecek?

Yine anlaşma sağlanmaması durumunda 22 Ağustos'ta yeni teklif masaya gelecek. Tarafların bu tarihte de anlaşamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Memurlar ne istiyor?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.

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