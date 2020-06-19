Hükümet Konağı’nda karantina uygulaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sebebiyle, Hükümet Konağı 2’inci katı girişinin yasaklandığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Hükümet Konağı 2’inci kat girişlerinin Koronavirüs (Kovid -19) pozitif vaka sebebiyle yasaklandığı, İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü’nün işlemlerine geçici personel gelene kadar ara verildiği, Hükümet Konağı binasının Korona virüs (Covid -19) önlemi olarak dezenfekte edileceği, 4 Eylül Mahallesinde 1 Hane, Yeşilova mahallesinde 1 hane ile Yeşilköy’de 1 hanenin Korona virüs (Covid -19) pozitif vaka sebebiyle karantinaya alınacağı bildirilirken, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında, İl İdaresi Kanununun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanununun 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.