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Hükümet harekete geçti! Emekli maaşına çifte koruma geliyor

Hükümetin 81 milyon vatandaşa nefes aldıran yeni ekonomi paketi ile yaşlılık aylığı ikiye katlanırken, emeklilere yılda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye ise hiçbir şekilde haciz uygulanamayacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:47
Hükümet harekete geçti! Emekli maaşına çifte koruma geliyor

Hükümetin ana hatlarını açıkladığı paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra Meclis'e gönderilen paketle emekliye iki bayramda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye hiçbir şekilde haciz konulamayacak. Sağlık hizmetinden yararlanamayan Genel Sağlık Sigortası borçlusu kalmayacak, Bağ-Kur'luya sigortasını canlandırma fırsatı verilecek. Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek.

YAŞLILIK AYLIĞI YÜZDE 100 ARTTI

65 yaşını dolduranlara ödenen yaşlılık aylığı iki kat artırılıyor. Emeklilere verilecek 2 bin liralık ikramiyeye hiçbir şekilde haciz konulamayacak, kesinti yapılamayacak. SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen emekli aylıklarıyla ilgili alacaklar da yapılandırılacak. Bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek. Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkânı sağlanıyor.

Sabah

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • FeryalFeryal1 sa önce
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