Hükümet alarmda... Hepsi yıkılacak!

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, hükümetin afetlerle mücadele planını köşesine taşıdı.

Donat'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Pazartesi... Sabah... İçişleri Bakanlığı... Güvenlik toplantısı...

Son haftanın değerlendirilmesi.

Toplantıdan bir ayrıntı.

Marmaris'teki orman yangını konusunda, jandarmanın verdiği bilgi:

Yangın, 72 saat sürdü.

Jandarma İHA, yangın bölgesinden aralıksız 74 saat görüntü aktardı.

Bravo jandarmaya.

Dün... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Dedi ki:

- Ormancılar... AFAD... Jandarma... Polis... Kızılay... Devlet Su İşleri... Karayolları... Bütün kurumlar görev başındaydı... Aralıksız 24 saat... Arkadaşlarımı kutluyorum.

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SÜREÇ YÖNETİMİ

Önceki gün ve dün... Pek çok il için, "yoğun yağış/ sel uyarısı" yapıldı... Turuncu alarm.

İçişleri Bakanlığı'nda, bölge bölge... İl il durum izlemesi yapılıyor.

Bakan Süleyman Soylu, "süreç yönetiminden" söz etti:

Yangın... Sel... Alınacak önlemler... En ufak ayrıntısına kadar üzerinde duruluyor.

Orman içi yollar... Yangına müdahale edecek araç kapasitesi... Karadan ve havadan takip... Her şey planlanıyor.

Valilerimiz... Kaymakamlarımız... Bütün kamu kurumları... İşbirliği halindeler.

Süreç yönetimi çok önemli... Arkadaşlarımız bu konuda çok deneyimliler.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin risk haritasını çıkardı.

Hangi illerde dere yataklarına ev yapılmış? Mutlaka yıkılacak.

Hangi bölgelerde dere ıslahı şart? Dereler temizlenecek.

Haritalar... Programlar... Sürekli güncelleniyor.

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DOĞAL AFET DERSLERİ

Türkiye geçen yıl doğal afetlerle boğuştu... Orman yangınları... Seller.

Antalya... Manavgat... Yeniköy... Orman yangını... 28 Temmuz.

Marmaris... Orman yangını... 29 Temmuz.

Bodrum... Orman yangını... 31 Temmuz.

Adana... Osmaniye... Mersin... Kayseri... İzmir... Tunceli... Orman yangınları.

Rize-Güneysu sel felaketi... Sekiz can kaybı... 14 Temmuz.

Artvin... Sel... Bir can kaybı.

Batı Karadeniz... Kastamonu... Sinop... Bartın... Sel... 82 ölü... 16 kayıp... 11 Ağustos.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki:

- Geçmiş yıllarda yaşananlardan edinilen tecrübe, alınan derslerle devletin bütün kurumları... Bütün görevli arkadaşlarımız 7/24 görev başındalar... Tam bir koordinasyon...

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TEŞEKKÜR... ÇOK MU ZOR?

Eleştiri konusunda, Türk siyasetçisi oldukça cömert... Buna denilecek bir şey yok.

Ama... Takdir ve teşekkür konusunda bu kadar da cimri olunmaz ki.

Anlaşılıyor... Muhalefet, en doğru işi de yapsa, iktidarı tebrik, takdir etmek istemiyor... Ama bir de devletin kurumları var... Valileri, kaymakamları... AFAD, Kızılay... Polis... Jandarma... İtfaiyeciler... Ormancılar... Yangında, selde canı pahasına görev yapan binlerce insan var... Onlara... Hiç olmazsa bir kuru teşekkür bu kadar mı zor?