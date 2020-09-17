Hukuksuz ihale mahkemeden döndü

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 25 yıl önce Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilen Örnektepe Semt Konağı’nı hukuksuz bir şekilde ihaleye açması mahkemeden döndü. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ihale sonucu ortaya çıkan işlem için yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, İBB Meclisi tarafından Örnektepe Semt Konağı için yapılan ihalenin hukuksuz olduğunu kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Yıldız, mahkeme tarafından verilen kararla haklılığının teyit edildiğini söyledi. Başkan Yıldız, İstanbul 14. İdare Mahkemesi tarafından, İBB’nin ihaleyle kiralamak istediği Örnektepe Semt Konağı için yürütmeyi durdurma kararı verildiğini açıkladı.

25 yıl önce Örnektepe Semt Konağı’nın Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edildiğini hatırlatan Yıldız, “Biz Beyoğlu Belediyesi olarak semt sakinlerimize vereceğimiz hizmetleri planladık. Çok yakında, planladığımız ve duyurduğumuz şekliyle burayı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Başkan Yıldız, İBB’nin almış olduğu kreş – anaokulu kayıtları var ise, öğrenciler ve ailelerin mağdur edilmeyeceğini, kurslara Beyoğlu Belediyesi tarafından devam edileceğini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde: