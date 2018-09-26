Hukukçulardan tepki! "MHP'nin af teklifi Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı"

TBMM Başkanlığı’na sunulan MHP'nin af teklifi, içerdiği yeni düzenlemelerle tartışmaya neden oldu.

19 Mayıs 2018 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan teklifte uyuşturucu, insan ticareti, gasp, dolandırıcılık gibi pek çok suç af kapsamına girerken, "devlete karşı işlenen suçlar” olarak tanımlanan siyasi içerikli suçlar kapsam dışında bırakıldı.

Hukukçulara göre, toplumun büyük kesiminin onay vermediği yasa teklifi, mevcut hâliyle Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı.

5 YIL İNDİRİM YAPILACAK

Bahçeli’nin talimatı ile hazırlanan teklifte, suçluların aldıkları toplam cezadan şartlı indirim yapılarak erken tahliyelerinin önü açılıyor.

Toplam yedi maddeden oluşan teklifle tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirim yapılması öngörülüyor.

163 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Türkiye'de 20 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 194 bin 404’ü hükümlü olmak üzere, yaklaşık 254 bin kişi cezaevlerinde bulunuyor. MHP’nin söz konusu yasa teklifinden yararlanacak tutuklu ve hükümlü sayısının ise 163 bin olacağı hesaplanıyor. Bu sayının büyük çoğunluğunu ise uyuşturucu, hırsızlık, yağma, gasp ve dolandırıcılık suçlarından cezaevine girenler oluşturuyor.

Bununla birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, çocukların cinsel istismarı, kasten adam öldürme, işkence, casusluk, Atatürk aleyhine ve devlete karşı işlenen suçlar ise kapsam dışında tutulmuş durumda.

"DAHA 2 YIL ÖNCE AF ÇIKARILDI”

Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan ve MHP’nin af teklifini değerlendiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer’e göre, söz konusu düzenleme Türkiye’nin son dönemde çok tartışılan adalet sistemi açısından pek çok tehlikeyi içinde barındırıyor.

TBMM’nin hem genel hem de özel af çıkarma yetkisine sahip olduğunu, ancak bu yetkinin kullanılması için parlamentonun 5'te 3 çoğunluğunun onayına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sözüer, "Son yıllarda, bu ezici çoğunluğun oluşmasına bakılmaksızın adına ‘af’ demeden af düzenlemeleri yapılıyor. Bu son teklif de onlardan biri” diyor.

Hükümetin son olarak Ağustos 2016’da çıkardığı bir KHK ile 15 Temmuz sonrası cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için kısmi af çıkardığını hatırlatan Sözüer, "Zaten o dönemde 30 binden fazla insan ‘denetimli serbestlik' adı altında serbest bırakıldı” diye konuşuyor.

"ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

1987 yılında yürürlüğe giren Terörle Mücadele Kanunu ve 1999’daki "Rahşan Affı” sonrasında ortaya çıkan af tartışmalarına da işaret eden Sözüer’e göre, Türkiye’de af sistemi artık “istisna değil kural” olmuş durumda.

Bu düzenlemenin Türkiye’nin hukuk sisteminde yeni yaralar açacağını kaydeden Sözüer, şöyle konuşuyor:

“Ağzına kadar dolan cezaevlerini af yasalarıyla boşaltmaya çalışmak yerine, ‘Cezaevleri neden bu kadar doldu?' diye sormak gerekiyor. Bu düzenleme ile yasa dışı bir örgüte üye olan ama hiçbir eyleme katılmamış bir çocuk cezaevinde kalmaya devam edecek. Ama binlerce uyuşturucu satıcısı serbest bırakılacak. Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceğini düşünüyorum.”

ÇAKICI TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

MHP’nin af teklifine ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, 90’lı yıllarda siyaset-mafya ilişkilerinde adı sıkça geçen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın tahliye edilip edilmeyeceği.

Teklifi hazırlayan isimlerden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Çakıcı’ya ilişkin gelen sorular üzerine, “Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ya da benzer arkadaşlar için kanun çıkmaz. Kanun kapsamındaysa bu arkadaşlar da elbette yararlanır. Ama işi Çakıcı, Yılmaz’a getirirsek bu çok uygun olmaz” açıklamasında bulundu.

"MAFYA YENİDEN DİRİLEBİLİR"

1996 yılında siyaset-mafya-emniyet ilişkilerini gün yüzüne çıkaran Susurluk kazası sonrasında başlattığı “Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık” eylemi ile kamuoyunda büyük etki oluşturan avukat Ergin Cinmen, MHP'nin teklifini, “Bu düzenleme, Türkiye’de mafyanın yeniden dirilmesine yol açabilir” sözleriyle eleştiriyor.

Çakıcı ve benzeri suç örgütü liderlerinin “Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık” eylemi sonrasında oluşan kamuoyu desteğiyle yakalanıp yargı önüne çıkarıldığını söyleyen Cinmen, "Bu af düzenlemesi bu hâliyle uygulanırsa, Türkiye’de mafyaya yeni kan pompalamaktan başka işe yaramayacak.” ifadesinde bulundu.