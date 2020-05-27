Hukukçu Bahadır Erdem, Ekrem İmamoğlu’nun yalanlarına pozitif ayrımcılık istedi!

"Gece Görüşü" programında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve BELBİM'in Fazilet durağından 47 kişinin binmediğine yönelik tespiti tartışıldı. Programda; Ekrem İmamoğlu'nun, Fazilet durağından 47 kişinin değil hiç kimsenin binmemesine rağmen, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" şeklindeki sözleri gündeme geldi.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem'e; "Hocam, 'Yalan söylenmesin. Trolleşmesin insanlar. Trolleşmeyin' diyorsunuz. Ama izlemediği görüntüyü 'Kanım dondu' diyerek çıkıp canlı yayında, ekranlarda anlatan bir İmamoğlu'nu da pozitif ayrımcılığa tabi tutuyorsunuz. Buyur hocam" dedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem de; "Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Hukukçu adaletim benim ona yapılan bütün haksızlıklar karşısında bu kadar pozitif ayrımcılığı hak ettiğini gösteriyor" iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

Kaynak: Sabah