  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hudut kartalları FETÖ şüphelisini kaçarken enseledi!
Gündem

Hudut kartalları FETÖ şüphelisini kaçarken enseledi!

Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan meslekten ihraç FETÖ şüphelisi eski komiser, hudut kartalları tarafından Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 22:22:00 -
Hudut kartalları FETÖ şüphelisini kaçarken enseledi!

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser, hudut kartalları tarafından Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan hudut kartalları, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürdü.

Şüpheli gözaltına alındı

Kimlik tespiti yapılan şüpheli, komiserken meslekten ihraç edildiğinin ve FETÖ ile bağlantısının olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Y.A.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay