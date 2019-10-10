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HÜDAPAR: Türkiye'nin bu müdahalesi bir Türk-Kürt savaşı değildir

HÜDAPAR'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye’nin bu müdahalesi bir Türk-Kürt savaşı değildir. PKK/YPG hiçbir zaman Kürtler için mücadele etmemiştir." diye açıklama yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 06:57
HÜDAPAR: Türkiye'nin bu müdahalesi bir Türk-Kürt savaşı değildir

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Merkezinden, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

  • 'Barış Pınarı Harekatı' başladı

Açıklamada, bölgenin demografik yapısıyla oynanmaması ve sivillerin zarar görmemesi gerektiği belirtildi.

Türkiye sınırına yakın bölgelerde bir süre devam eden Türkiye-ABD ortak kara ve hava devriyelerinin ardından ABD'nin bölgeden çekileceğini duyurduğu aktarılan açıklamada, "ABD’li bir yetkili, Türkiye'nin uzun bir süredir yapacağını söylediği askeri harekata yardım etmeyeceklerini, ancak askeri olarak engel de olmayacaklarını ifade etti. Bu açıklamadan iki gün sonra harekatın başladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, sivillerin zarar görmemesinin önemine değinilerek, şunlar bildirildi:

"8 yılı aşkındır devam eden Suriye'deki süreç, anayasa komisyonunun oluşturulması ile yeni bir aşamaya girmişken kaotik ortamın ortadan kaldırılması için yapıldığı belirtilen harekatın, kesinlikle yeni kaotik durumlara ve yeni çatışmalara neden olmaması çok önemlidir. Sınırlarla oynamak ve demografik yapıyı değiştirmek bölgeyi sonu belirsiz kaotik bir duruma sürükler. Her şeyden önce bu harekatın sınırları değiştirmeye yönelik bir harekat olmadığı, belirli zaman ve mekanla sınırlı kalacağı gösterilmelidir. Halkın yeni mağduriyetler ve muhaceretler yaşamaması ve sivillerin zarar görmemesi herkesin önceliği olmalıdır."

PKK’nin hiçbir zaman Kürtler için mücadele etmediğine işaret edilerek, "Türkiye’nin bu müdahalesi bir Türk-Kürt savaşı değildir. PKK/YPG hiçbir zaman Kürtler için mücadele etmemiştir, hatta PKK şimdiye kadar savaşını kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere karşı yapmıştır. Bölgede kendisine teslim olmayan Kürtleri ya öldürdü ya da sürdü. Sürdüklerinin de bir daha memleketlerine dönmesine izin vermedi." açıklamasında bulunuldu.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 06:57
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. hüdapar
  3. Anadolu Ajansı

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