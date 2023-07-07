HÜDA PAR'dan artan boğulma vakalarına çözüm önerileri geldi

Her hafta Cuma günü saat 11.11'de Şanlıurfa'nın bir sorununu ve bu soruna yönelik çözüm önerilerini paylaşan HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, bu hafta ise birçok anne ve babanın yüreğini yakan suda boğulma vakalarını gündeme getirerek buna karşın bazı çözüm önerilerini de kamuoyu ile paylaştı.

"Yazın sıcaklık 50 dereceyi bulabiliyor"

Özaslan "Biliyorsunuz Şanlıurfa, Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alıyor. Yazın sıcaklık bazen 50 dereceyi bile bulabiliyor. Ve Şanlıurfa aynı zamanda Türkiye'nin en genç ili. Şanlıurfa'daki genç kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm yaş gruplarındaki insanlar serinlemek için sulama kanallarına gidiyorlar ve haliyle bu beraberinde istenmeyen vakalar olan boğulma vakalarını getiriyor." dedi.

"Havuz sayıları artırılmalı ve hepsi ücretsiz olmalı"

Çözüm önerilerinde bulunan Özaslan, "Birinci çözüm önerisi olarak; Şanlıurfa merkezde ve tüm ilçelerde havuz sayısını artırmak gerekiyor. Şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından yapılan belli sayıda havuzlar var. Bu hizmetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Fakat Şanlıurfa nüfusuyla kıyaslandığı zaman, mevcuttaki havuz sayıları yetersiz kalıyor. Bu sayıların artırılması gerekiyor. Bir de şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen açık yüzme havuzları ücretsiz. Ama kapalılar ücretli. Kapalı havuzlar da dahil olmak üzere bütün havuzlar ücretsiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Sulama kanalları kenarlarına havuzlar yapalım"

uyun kanaldan havuza aktarılmasını öneren Özaslan, "İkinci çözüm önerisi olarak; sulama kanalları boyunca hem şehir merkezlerinde ve hem de yerleşimin yoğun olduğu kırsal kesimlerde insanların serinleme ihtiyaçlarını giderebilmeleri için kanal kenarlarına havuzlar yapalım. Suyu kanaldan havuza aktaralım ve tekrar bir daha havuzdan da kanala suyu geri verelim. Su israfı da olmamış olur. İnsanlar çok rahat bir şekilde serinleme ihtiyaçlarını da gidermiş olurlar." şeklinde konuştu.

"Baraj Gölü sahilinin uygun yerlerini kumla dolduralım"

Özaslan, şöyle devam etti:

"Üçüncü çözüm olarak; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Baraj Gölü'nün çevresinde insanların gelip çok rahat bir şekilde serinleyebilmesi için uygun yerlerde sahili kumla doldurarak insanların rahat bir şekilde suya girmesini sağlayabilmelidir. Bu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için önemli bir görev olmalıdır. Asıl olan insan hayatıdır. İnsan hayatı her şeyden önce gelir. İnsanlarımız için bu projeleri çok rahat bir şekilde hayata geçirebiliriz." dedi.

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Özaslan son olarak "Bugüne kadar sulama kanalları başta olmak üzere, suda boğulma vakaları sonucu vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyoruz. Toplum olarak, inşallah bir daha bu tür vakaları yaşamayız." diyerek vefa, empati ve merhameti hatırlatarak bu tür üzücü vakaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. (İLKHA)