Hüda-Par’dan Akit’e nezaket ziyareti

Haber Merkezi İstanbul

Hüda-Par’ın yeni İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik ve İl Başkan Yardımcısı Muhsin Şenol, Akit Medya Grubu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı.

Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret bitiminde nezih ev sahipliği için Karahasanoğlu’nun şahsında Akit Medya Grubu’na teşekkürlerini ileten İsa Güvendik, yayın hayatımızda başarılar diledi.

Nuri Karahasanoğlu da, Güvendik ve Şenol’a siyasi yaşamlarında yol açıklığı temennisinde bulunarak nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

