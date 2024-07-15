HÜDA PAR'dan 15 Temmuz anması: 'İlk şehidlerden biri de HÜDA PAR üyesiydi'

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Darbe girişiminin amacının Türkiye'yi tamamıyla sömürge bir ülke haline getirmek olduğunu vurgulayan Şahin, FETÖ oluşumunun Amerika güdümünde bir hareket olduğunu, Amerika çıkarlarına hizmet için FETÖ eliyle darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi.

İlk geceden itibaren darbe girişimine karşı sokaklara dökülüp katledilme pahasına meydanlardan ayrılmayanların daha çok İslami kesimlerden oluştuğunu vurgulayan Şahin, "Müslüman halk, imanlarının kendilerine verdiği cesaretle darbe karşısında durdu. Emperyalistlere ve onların uşaklarına geçit vermedi. Darbenin akamete uğratılması sürecinde İslami camialar çok büyük rol üstlendi." diye konuştu.

Darbenin ilk saatlerinde, emniyet güçleri dahil hiç kimsenin sokağa çıkmaya cesaret edemediği bir ortamda HÜDA PAR’ın tüm teşkilatlarıyla, korkmadan meydanlara çıktığını söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"En ön saflarda mensuplarımız vardı. İlk şehitlerden biri de HÜDA PAR üyesiydi. Herkeste bir korku varken HÜDA PAR meydanlara çıktı. Cesurca darbecilere karşı durdu. HÜDA PAR’ın meydana çıktığını gören diğer parti mensupları, halk kesimleri de meydana çıkmaya başladılar. Hatta emniyet mensupları bile HÜDA PAR’dan cesaret alıp meydana çıktılar." (İLKHA)

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