HÜDA PAR Sözcüsü Demir'den Altındağ'daki olaya ilişkin sağduyu çağrısı

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan ve beraberlerindeki kalabalık bir heyet, Altındağ'da Suriyeli bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın için kurulan taziyeye katıldı.

HÜDA PAR heyeti, hayatını kaybeden Yalçın’a Allah'tan rahmet, acılı aileye başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Taziye ziyaretlerinin ardından açıklama yapan HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, herkesi sağduyuya davet etti.

Dün akşam herkesi üzüntüye sevk eden bazı olayların yaşandığını söyleyen Demir, geçmişte yaşadıkları bu tür acı olaylardan kaynaklı acı tecrübelerin olduğunu söyledi.

"Bazı siyasilerin kullandıkları dil maalesef ortalığın daha fazla bulanmasına sebep oluyor"

Bu tür durumların yaşanmaması için başta siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tamamının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorunda olduğunu belirte Demir, "Türkiye’de kaos çıkarmaya meyilli, hepimizin huzurunu kaçırmaya, canların yanmasına arzulu kesimlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bu konuda her türlü provokasyona açık bir noktada maalesef. Bu hususlarda bazı provokasyonlar yapma girişimleri de söz konusudur. Dün gece hayatını kaybeden Emirhan Yalçın kardeşimizin taziyesi için ailesini ziyaret ettik. Başsağlığı diledik, acılarını paylaşmaya çalıştık. Gördüğümüz kadarıyla tansiyonun düşürülmesine huzurun sağlanmasına ve sağduyuya büyük bir ihtiyaç var. Bütün siyasi partilerin bu noktada bu sorumluluğu özellikle yerine getirmesi lazım. Bazı siyasi profillerin ve siyasi partilerin kullandıkları dil maalesef ortalığın daha fazla bulanmasına, kaosun daha fazla tırmanmasına sebep oluyor. Bunu malzeme yapıp ortalığı karıştırmak isteyen birçok farklı odaklar var." ifadelerini kullandı.

"Sorunun çözümü birlik, beraberlik ve kardeşliktir"

Demir, "Dün gece sosyal medyayı takip edenler net olarak gördüler. Birçok sahte hesap ortalığı bulandırmaya, fitneyi körüklemeye, insanları birbirine kırdırmaya çalıştı. Bunların hepsinin önüne birlikte toplum olarak Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkez’i ve özellikle misafir kardeşlerimiz olan mültecilerle birlikte bu sorunların önüne geçmemiz lazım. Sorunun çözümü kaos değildir. Sorunun çözümü ortalığın karıştırılması ve canların yanması değildir. Sorunun çözümü birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Hep birlikte bu sağduyu ortamını oluşturmamız lazım. Huzurumuzu kaçırmaya Türkiye’yi tekrar eski durumlara düşürmeye çalışan bunun için fırsat kollayan mihraklara asla fırsat vermememiz gerekiyor. Bu vesileyle bir kez daha hepimizin başı sağ olsun Allah-u Teâlâ milletimize o acı olayları bir daha yaşatmasın. Başta siyasiler olmak üzere herkesi sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Karaarslan: Bu fitnenin alevlenmemesi için herkese sorumluluklar düşmektedir

HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, dün akşamki provokasyonların yaşandığı Altındağ ilçesinin Battalgazi ve Önder mahallelerine, yardımcısı Reşat Uşar ve Altındağ İlçe Başkanı Fatih Kolkurdu ile bugün bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Mahallede incelemelerde bulunduklarını belirten Karaaslan, ayrıca saldırılardan etkilenen Suriyeleri de ziyaret ettiklerini söyledi.

Karaarslan da provokasyonlara işaret ederek, " Sosyal medyada olayları körükleyen ciddi anlamda sahte hesaplar var. Ülkemizi yangın yerine çevirmek isteyen bir anlayış ile hareket eden kesimler var. Bunlara asla fırsat verilmemesi lazım. Bu yangının sönmesi ve bu fitnenin alevlenmemesi için herkese sorumluluklar düşmektedir. Hepimiz bu konuda sorumluluk altındayız. Herkesi sorumlu bir dil kullanmaya, sorumlu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.





