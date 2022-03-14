HÜDA PAR, İran'ı kınadı
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, İran Devrim Muhafızları’nın (Pasdaran) başkent Erbil’i hedef alan balistik füze saldırısını kınadı.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Abdullah Aslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.
Mazlum coğrafyanın kaderi!
Aslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Mazlum coğrafyanın adeta kaderi haline gelen cami, pazar, basın ve benzer yerlerin saldırılardan nasibini almasını kınıyorum.'
Maddi hasar oluşmuştu!
12 Martı 13 Marta bağlayan gece saat 01:00 sıralarında başkent Erbil’e yönelik balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Saldırıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken iki vatandaş hafif yaralandı.
Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi. Devrim Muhafızları, saldırıda Siyonist rejim istihbaratına ait üssün vurulduğunu iddia etti.
Ancak K.Irak Bölgesi Hükumeti, “Siyonist rejime ait hedeflerin vurulduğu” yönündeki iddiaların “sadece bu çirkin suçun kamufle edilmesi” amacını taşıdığını açıkladı.