HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu 467 oyla geçen yasa için 'Artık geri vites yok' dedi

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı 5. Olağan İl Kongresi'nde Davut Şahin, görevi Mehmet Emin Doğru'ya devretti. Batman İl Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen yasaya atıfla "Artık geri vites yok, şiddete dönmek yok, verilen sözleri unutmak yok" dedi.

"Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet" sloganıyla düzenlenen kongreye Yapıcıoğlu'nun yanı sıra HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, alimler, kanaat önderleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılan kongrede divan seçiminin ardından Mehmet Emin Doğru'nun başkanlığında tek listeyle seçime gidildi.

Yapıcıoğlu, yaklaşık iki yıldır Türkiye'de bir sürecin konuşulduğunu belirterek Cumhurbaşkanı'nın 2024 Ağustos ayında Malazgirt'te yaptığı konuşmayı, 2024 Meclis açılışını, Meclis'te kurulan komisyonu ve bu komisyonun hazırladığı, ardından Genel Kurul'a gelen raporu hatırlattı. Genel Kurul'da kabul edilen kanunu "inşallah bu adımla 10 küsur yıllık şiddet parantezi kapanıyor" sözleriyle değerlendirdi.

"Biz bu meseleyi ne istismar ettik ne de inkar ettik" diyen Yapıcıoğlu, 'Kürt meselesi diye bir şey yoktur' denildiği dönemde bile meseleyi ısrarla gündemde tuttuklarını, çözülmesi gerektiğini savunduklarını ve çözümü konuşmak için programlar teklif ettiklerini, ancak çözümün silah ve şiddet olmadığını ısrarla dile getirdiklerini anlattı.

Gelinen noktada silahın ve şiddetin devreden çıkarılması konusunda önemli bir konsensüs oluştuğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Evet, silah ve şiddet çözüm değil; hatta bizim düşüncemize göre silah, çözümün önündeki en büyük engellerden biriydi" ifadesini kullandı. HÜDA PAR liderine göre işin iki ayağı vardı: biri şiddeti sona erdirmek, diğeri kardeşliği yeniden tesis etmek. Yapıcıoğlu bunu, terörün sona erdirilmesi ve kardeşliğin iç cephede tahkim edilmesi, "bir diğer ifadeyle barış ve demokratikleşme süreci" olarak tanımladı.

"Geri vitesinin iptal edilmesi demek"

"İnşallah diyoruz ki, Mecliste rekor bir oyla, 467 oyla kabul edilen bu yasanın geçmesinden sonra bu işin geri dönüşü olmaz" diyen Yapıcıoğlu, oylamanın yapıldığı gün farklı siyasi partilerden vekillere 'Hayırlı olsun' dediğini, birinin 467 sayısının anlamını sorması üzerine "yolda giden bir arabanın geri vitesinin iptal edilmesi demek" yanıtını verdiğini aktardı.

Yüksek destekle ve farklı siyasi partilerin oylarıyla Meclis'ten geçen kanunun ardından artık gereğinin yapılması gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık geri vites yok, şiddete dönmek yok, verilen sözleri unutmak yok. Allah'ın izniyle önümüze yepyeni bir sayfa açılacak ve şiddet sayfası kapanacak."

Yeni anayasa çağrısı: "Yamalı bohçaya döndü"

Parti kurmadan önce 30-35 yıldır bu meselenin siyaset zemininde çözüleceğini söylediklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, parantez kapandıktan sonra asıl sürecin başladığını, atılması gereken çok adım bulunduğunu ve yapılacak işlerden belki de en gereklilerinden birinin yeni bir anayasa hazırlanması olduğunu belirtti.

'Kurucu meclis ancak anayasa yapar' görüşüne itiraz eden HÜDA PAR lideri, kurucu meclisin darbelerden ya da devletin yıkılmasından sonra halkın oyuyla değil, birilerinin atadığı kişilerden oluştuğunu söyledi. Konuşmasında şu soruyu yöneltti: "Darbelere karşı olduklarını söylüyorlar ama darbecilerin yeni anayasa yapma hakkı var; fakat milletin oylarının yüzde doksanından fazlasının karşılığı olan, on beşten fazla partinin temsil edildiği bir meclisin anayasa yapma hakkı yok, öyle mi?" Yapıcıoğlu, "Bu meclis anayasa yapamazsa hangi meclis yapacak?" diye sordu.

1982'den bu yana 44 yıl, darbelerin üzerinden 46 yıl geçtiğini ve anayasanın yirmi bir kez değiştirildiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Yamalı bohçaya döndü. Pek çok maddesi şu anda yürürlükte değil ama darbeci ruhu dimdik ayakta duruyor" ifadelerini kullandı.