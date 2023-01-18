HÜDA PAR cephesinden dikkat çeken çıkış! Onlarla ittifak yapacağız

Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde söylentiler olan HÜDA PAR'ın yayın organı Doğruhaber'de dikkat çekici bir yazı yayınlandı. Doğruhaber yazarı Muhammed Ali Akay, "HÜDA PAR İttifak'ı kuracak, Meclis’e de girecek!" başlıklı yazısında kim/kimlerle ittifak yapacaklarını açıklayıp şunları kaydetti:

"HÜDA PAR’ı tanıyanlar bilirler ki bu parti çok köklü bir partidir. Köklerini çok derinlerden alır. Allah yolunda öldürülen nice şehidin bereketli kanının semeresidir HÜDA PAR. Yurtlarından çıkarılmış; nice mazlum Müslüman muhacirin gözyaşıdır HÜDA PAR. 28 Şubat sürecinde zindanlara girmiş, 20 yıl, 30 yıl zindan yatmış nice Yusufi'nin duasıdır HÜDA PAR.

Dinleri, konuştukları dilleri, okudukları kitapları yasaklanmış, en doğal insani hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış; mazlum, mustazaf bir milletin sesidir HÜDA PAR.

Evet, bu ülkede yaşayan Türk milleti en büyük mustazaftır ve bu milletin mustazaflığı halen devam ediyor. Alfabesi değiştirilmiş, yıllarca iman ettiği Kur'an yasaklanmış, hatta giydiği elbise bile zorla değiştirilmeye kalkışılmış bir millettir Türk milleti. Hakeza bu ülkede yaşayan Kürt milleti ve Arap milletleri de aynı haksızlığa, zulümlere, kötülüklere maruz kalmışlar. En basit başörtüsü Hakkı bile halen anayasal güvence altına alınmamıştır.

Peki, HÜDA PAR ittifakı kiminle kuracak?

-Bu milletin inanç değerlerine düşman olmayanlarla kuracaktır.

-Bu milletin başta kamusal alanda İslami hak ve inançlarını koruma altına alacak yeni bir anayasa hazırlayarak, vesayetten ve ideolojiden arınmış sivil bir anayasayı vaat eden bir ittifakla beraber olacak. Müslüman halkımızın inancına aykırı kanun çıkarılamayacağının anayasal bir kural haline getirilmesini, siyasetinin amacı olarak görenlerle ittifak kuracak.

-Tüm devlet dairelerinde vatandaşların özel alan-kamusal alan ayrımı yapılmadan inançlarının gerektirdiği gibi tesettüre uygun giyinmesinin anayasal teminat altına alınmasını isteyenlerle ittifak kuracak. Dine ve dindara yönelik zorlama ve baskının olmaması gerektiğini savunanlarla ittifak kuracak.

-Kürt halkının mazlumiyet ve mağduriyeti üzerinden sinsi hesapların yapıldığını görecek olanlarla ittifak yapacak.

(...) HÜDA PAR’ın çizgisi net ve berraktır.

-Herkes bunu biliyor. Sağa, sola çekilebilecek, içinde eritilebilecek bir parti de değildir. (...) Küresel emperyalizme ve siyonizme karşı baş kaldıran, bu memleketi aslına döndürmeyi arzulayan, yeryüzünde ilahi adaleti tesis etmeyi amaç ve gaye edinmiş; salihlerin bir araya gelerek seçimi kazanacağını öngörüyoruz. HÜDA PAR’ın bu memlekette daha faydalı olması için en az 10 milletvekili ile meclise gireceğini halkımıza müjdelemek isteriz. Bu öngörümüzü Allah takdir eylesin."