Hububatta ihracat 7 ayda 7 milyar dolara ulaştı

İhracatı miktar bazında yüzde 10 artan sektörün ihraç ettiği ürün ise toplamda 7,2 milyon tona ulaştı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen Irak'tan sağlanan gelir yüzde 9,8 artarak 1,2 milyar dolar olurken, 370 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen ABD ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde ürün gruplarından bisküvi-pasta ihracatı 946,3 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı 826,5 milyon dolar, buğday unu ihracatı ise 770,8 milyon dolar oldu.

Dünya Türk bulgurunu tanıyacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hayata geçirilen Turquality projesi kapsamında bulguru dünyaya tanıtmaya hazırlandıklarını belirterek, "Projenin ilk etabında Rusya'dan gelen bir ekiple, Mersin ve Mardin'de tanıtım filmleri çektik. Tüm yıl boyunca sürecek çalışmalar kapsamında ilk etapta TurkishBulgur adıyla Rusça olarak web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı yayına aldık. Besin değerleriyle geleceğin beslenme kültüründe önemli bir yer tutacağına inandığımız bu ürünümüz adına Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.