0553 313 94 23

Hububatta dane kaybının önlenmesi için biçerdöver kontrolleri sürüyor

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte Kayseri’de, ürünlerin tekniğine uygun hasat edilmesi ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 73 teknik personel ile saha denetimlerini sürdürüyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:56
Hububatta dane kaybının önlenmesi için biçerdöver kontrolleri sürüyor

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte Kayseri’de, ürünlerin tekniğine uygun hasat edilmesi ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 73 teknik personel ile saha denetimlerini sürdürüyor.


Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, çavdar gibi ürünlerin hasadının başlaması ile birlikte, ürünlerde dane kaybının en aza indirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 73 teknik personel ile başlattığı saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde ürünün tekniğine uygun olarak hasat edilmesi, milli servetin kaybının önüne geçilmesi,biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıplarını ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amaçlanıyor.


Kayseri’de tahıl hasadının yüzde 90’ının biçerdöverler ile yapıldığının altını çizen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Dekara yaklaşık 300 kg buğday alınan bir arazide %1 lik bir kayıp olması halinde 2019 yılı fiyatları ile dekarda 4 TL’lik maddi bir kayıp meydana gelmektedir.Biçerdöverle hasatta amaç, en az dane kaybı ile ürünün hasat edilmesi ve danenin temiz bir şekilde elde edilmesidir. Hasat için uygun hava şartlarının belirlenmesinde bu husus daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizin birçok bölgesinde hasat döneminde geceleri çiğ düşmekte ve sabah saatlerinde genellikle saat 9-10 gibi çiğ kalkmaktadır. Çiğ kalkmadan yapılacak hasatta, danelerin ayrılması zor olacağından dövme ünitesi vazifesini tam olarak yerine getiremeyecektir. Bu durumda dövme ünitesi ile ayırma ve temizleme ünitesinde yığılmalara ve dolayısıyla ürün kayıplarının artmasına sebep olacaktır. Bu durumu göz önüne alarak sabahları çiğ kalktıktan sonra hasada başlanmalı, gece de çiğ düşmeden hasada ara verilmelidir" ifadesinde bulundu.


Hasadın, rüzgarlı havalarda yapılmasının da dane kaybına neden olduğunu hatırlatan yetkililer, "Biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın seviyeye indirmek biçerdöver kullanıcılarının elindedir. Bunun için; operatör belgesi veya sürücü belgesi olmayan kişilere hasat yaptırılmamalı. Tam olarak olgunlaşmamış ürünlerin hasadı yapılmamalı.Rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı. Yağışın olduğu günlerde ürünün tam olarak kuruması beklenmeli. Sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olacağından hasat yapılmamalı. Bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli. Elekler sık sık temizlenmelidir. İlçe Müdürlüğümüz ile İl Müdürlüğümüzde görevli teknik elemanlarımız Valiliğimiz tarafından yayınlanan Kayseri Mülki Hudutları Dahilinde 2019 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 2019/1 Nolu Tebliğ hükümlerine göre kontroller yapmaktadırlar" bilgisini verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel sporcudan altın madalya
    1. Özel sporcudan altın madalya
    2. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    3. Güney Koreli endüstri devinden..
    4. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    5. Yemen’de füze ve intihar..
    6. Avrupa borsaları
    7. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    8. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    9. Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
    10. AYM gerekçeli kararda kıvırdı
    11. Sunay Akın, İzmit Tarih Koridorunu..
    12. Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya..
    13. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları,..
    14. Emet’te Emniyet Müdürlüğü personeline..
    15. "Muhtarlar yerel yönetimlerin sac..
    16. THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme..
    17. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    18. Hububatta dane kaybının önlenmesi için..
    19. Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu..
    20. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt’tan..
    21. Kiçir köyüne çocuk parkı müjdesi
    22. Belediyeye iş başvurusunda bulunan..
    23. Başkan vatandaşın talep ve önerilerini..
    24. Gün batımı fotoğrafı sosyal medyada
    25. İçişleri'nden flaş açıklama: 165..
    26. Halk toplantısında ’içme suyu destek..
    27. ABD'den Meksika'ya gönderilen..
    28. Dumlupınar’ın çehresi değişiyor
    29. Genç kadın uyuşturucu ticaretinden..
    30. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı