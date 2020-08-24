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Ekonomi Huawei, Okula Dönüş Kampanyası ile indirim fırsatları sunuyor
Ekonomi

Huawei, Okula Dönüş Kampanyası ile indirim fırsatları sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:38:31 -
Huawei, Okula Dönüş Kampanyası ile indirim fırsatları sunuyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında MateBook 13, MatePad Pro, FreeBuds 3 Serisi’nde ve akıllı bileklerinde indirim fırsatları sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Online Mağazası'nda geçerli olan kampanya kapsamında 7 Eylül tarihine kadar 2020 model Huawei MateBook 13 AMD dizüstü bilgisayarın fiyatı 6 bin 697 liradan 4 bin 999 liraya düşüyor.

Ayrıca, yanında Huawei P smart Pro telefon alındığında, sepette uygulanan yüzde 25 indirimin ardından iki cihazın fiyatı 7 bin 518 liraya düşüyor. Huawei MateBook 13 ile birlikte Huawei marka Swift Bluetooth Mouse ve Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası sadece 1’er lira ile tüketiciye sunuluyor.

Huawei MatePad Pro fiyatı, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında yine 7 Eylül tarihine kadar geçerli olmak üzere 5 bin 997 liradan 4 bin 499 liraya tüketicilere sunuluyor. Kampanya’da bu fiyata Huawei Klavye ve Huawei M-Pencil da dahil ediliyor. Böylece tüketiciler, en gelişmiş tablet üretkenlik paketine tek seferde sahip olabiliyorlar.

Kampanya kapsamında Huawei, 7 Eylül tarihine kadar kulaklık ve akıllı bilekliklerinde de indirim fırsatları sunuyor. Huawei FreeBuds 3i 948 lira yerine 699 lira fiyatla satılırken, sadece 1 lira farkla Huawei Band 3e yanında alınabiliyor. FreeBuds 3 ise bin 548 lira yerine bin 99 lira fiyatla ve 1 lira farkla Huawei mini hoparlör ile birlikte satışa sunuluyor. Huawei’nin en gelişmiş akıllı bilekliği olan Band 4 Pro ise 499 lira fiyatla tüketicilere sunuluyor.

AppGallery üzerinden Huawei Mağaza uygulamasını indirip kayıt olan kullanıcılar, tüm bunlara ek olarak 200 liralık indirim çekinin de sahibi oluyorlar.


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