  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Huawei Mobil Servisleri, "Mate 40 Serisi"nde üst düzey kullanım deneyimi sunuyor
Ekonomi

Huawei Mobil Servisleri, "Mate 40 Serisi"nde üst düzey kullanım deneyimi sunuyor

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi Richard Yu: - "En yeni cihazlar, çabalarımızın doruk noktası olan Huawei Mate 40 Serisi, ikonik Huawei Mate deneyimini daha yüksek zirvelere taşımak için HMS ekosisteminden yararlanacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:40:53 -
Huawei Mobil Servisleri, "Mate 40 Serisi"nde üst düzey kullanım deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Mate 40 Serisi lansman etkinliğinde Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosistemindeki yeni gelişmeler de duyurulurken, bu gelişmelerin, Huawei kullanıcıları için daha iyi bir dijital yaşam tarzı sunarak HMS deneyimini zenginleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Geçtiğimiz 8 yıl boyunca Huawei Mate Serisi, geliştirme ve yeniliğe odaklıydı. En yeni cihazlar, çabalarımızın doruk noktası olan Huawei Mate 40 Serisi, ikonik Huawei Mate deneyimini daha yüksek zirvelere taşımak için HMS ekosisteminden yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Huawei, küresel kullanıcılar için Huawei'nin resmi arama motoru Petal Search ve Mate 40 Serisi'nin hareket kontrolünü destekleyen ilk navigasyon uygulaması olan Petal Maps'i lanse etti.

170'ten fazla ülke ve bölgede kullanılan Petal Search, uygulamalar, haberler, videolar, resimler, alışveriş, uçuşlar ve yerel işletmeler dahil olmak üzere 20'den fazla kategoride arama yapabiliyor. 50'den fazla dili destekleyen Petal Search, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgi ve hizmetleri kolay ve hızlı bir şekilde bulmasını sağlıyor.

Mate 40 Serisi'nin yapay zeka özelliklerinden yararlanan Petal Search, kullanıcıların görsel arama işlevi aracılığıyla fotoğrafları veya resimleri kullanarak arama yapmasına olanak tanıyor. Petal Search, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve yer işaretleri gibi çok çeşitli nesneleri tanıyor. Petal Maps ayrıca İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Arapça ve daha birçok dili destekleyen bir sesli arama özelliğini sunuyor.

Yerelleştirilmiş aramayla donatılan Petal Search, yerelleştirilmiş sorgularla ilgili sonuçları çekerek kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tahmini hava durumu ve çeviri gibi ek hizmetler sağlıyor.

Petal Maps, Huawei'nin kaliteli ve kullanışlı haritalama ve gezinme aracı olarak 140'tan fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılara konum izleme, harita görüntüleme, yol tarifleri ve gerçek zamanlı trafik güncellemesi gibi özellikler sunuyor. Petal Maps 129 şehirde gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemeleri sağlıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Mandarin dillerinde sesli navigasyonu destekliyor.

Mate 40 Serisi kullanıcıları, Petal Maps uygulamasında Hareketle Kontrol deneyimini yaşayabilecek. Örneğin sürücüler, avuç içleriyle ekrana doğru bir "air press" hareketi yaparak harita görünümleri arasında geçiş yapabilecek ve bu da navigasyonu kolaylaştıracak.

Huawei Docs, 100'den fazla ülke ve bölgede kullanılabilir oldu. PDF, PPT ve DOC dahil olmak üzere 50'den fazla formatta belge görüntüleme ve düzenlemeyi destekleyen Huawei Docs, bulut özellikleriyle etkinleştirilen gerçek zamanlı senkronizasyon ile kullanıcıların aynı Huawei Kimliği ile oturum açmış farklı cihazlarda aynı belge üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak akıllı ofis deneyimini yaşatıyor.

- HMS uygulamaları, dijital yaşamın gereksinimlerini karşılıyor


Huawei Mate 40 Serisi lansmanında, diğer yeniliklerin yanı sıra Cihazı Bul uygulaması ve Huawei Themes Video da tanıtıldı. Cihazı Bul, kullanıcıların akıllı telefonlar, saatler, kulaklıklar ve gözlükler gibi Huawei cihazlarını bulmalarına, cihazları kilitleyip silmelerine ve uzaktan zil sesi çalmalarına olanak tanıyor.

Huawei Themes Video ise Mate 40 Serisi kullanıcılarına 10 düzenleme şablonu ve 6 çekim şablonu özellikleriyle kaliteli videolar oluşturmak için güçlü video çekme ve düzenleme araçlarını sağlıyor. Huawei temaları, daha derin cihaz kişiselleştirmesi sağlamak için özel tema paketleri de sunuyor. İlk paket grubu ünlü sanatçıların, klasik edebiyatın ve Huawei'nin seçtiği Ingenuity serisinin temalarını içeriyor.

Huawei'nin resmi uygulama mağazası AppGallery, Telegram ve Deezer gibi popüler küresel ve yerel uygulamaların yanı sıra geçen yıldan bu yana kullanıcı tabanında yüzde 20 büyüyen kullanışlı ve kurulum gerektirmeyen "Hızlı Uygulamaları" da iyileştirmeye devam ediyor.

AppGallery de sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Geliştirilmiş AppGallery UX, yeni "Sekmeler" ve "Uygulama Kartları" özellikleriyle verimli bir deneyimin yanı sıra sade ve güzel bir estetik getiriyor. Her uygulamanın daha fazla kitleye ulaşmasına olanak tanıyarak kullanıcılara trend olan uygulamalar için daha akıllı indirme önerileri sunuyor.

Huawei, kullanıcıların istedikleri an reklam hedeflemeyi yasaklamak için devre dışı bırakabileceği veya sıfırlayabileceği bir açık reklam tanımlayıcısı (OAID) aracılığıyla kullanıcılara daha fazla hedef reklam kontrolü sağlıyor. Huawei Tarayıcı, web siteleri arası izlemeyi engellemek için izleme web sitelerini tanımlayabiliyor ve izleme çerezlerini durdurabiliyor ve kullanıcılara daha güvenli bir tarama deneyimi sunuyor.

Petal Search ve Petal Maps, bulundukları her ülkedeki güvenlik politikalarına, yasalarına ve düzenlemelerine kesinlikle uymak üzere tasarlandı.

EPrivacyseal veri koruma onay mührü ile onaylanan Petal Search, kullanıcılara güvenli arama, gizli mod ve çocuk kullanımı dahil olmak üzere farklı modlar sunuyor. Benzer şekilde Petal Maps, kullanıcılar için en üst düzeyde gizliliği sağlamak için kullanıcının konumu ve arama davranışı dahil olmak üzere uçtan uca şifreleme ile veri hassasiyetini azaltmayı sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti
Gündem

Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

Fransa'da yayın yapan 'Courrier International' dergisi Türkiye’nin uluslararası mücadelesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘süper kahram..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay