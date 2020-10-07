Huawei Matebook X Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri...

Çin merkezli dev teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıttığı MateBook X isimli yeni dizüstü bilgisayar modelini Türkiye'de satışa sundu. Yeni dizüstü bilgisayar, fiyatıyla dikkat çekti. İşte Huawei MateBook X'in özellikleri ve fiyatı...

Huawei MateBook X'in en dikkat çekici özelliği 16.6 milimetrelik kalınlığı ve 13 inç büyüklüğündeki gövdesi oldu. Hafif bir yapıya sahip olan Huawei MateBook X, performans açısından da dikkat çekti. Windows 10 işletim sistemiyle çalışan Huawei MateBook X, gücünü 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemciden alıyor. LPDDR3 yapılı 16 GB RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD ile desteklenen yeni dizüstü bilgisayar, GPU konusunda ise Intel işlemciden yardım alıyor. Bu dizüstü bilgisayarda ikincil bir GPU bulunmuyor.

Ayrıca bilgisayarda kullanıcıları mavi ışık etkilerinden kurtaran "Göz Konforu" isimli bir mod da bulunuyor.

İşte Huawei MateBook X'in teknik özellikleri

Intel Core i5-10210U (1,6 GHz 4 çekirdekli, 4,2 GHz'e kadar Turbo) işlemci

Windows 10 Home işletim sistemi

512 GB PCIe NVMe SSD depolama alanı

13 inç LTPS, 3000 x 2000 piksel çözünürlük ekran

16 GB(LPDDR3 2133 MHz) RAM

Huawei MateBook X'in fiyatı

Huawei MateBook X, 12.999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Ancak bilgisayarın ne zaman teslim edileceği henüz bilinmiyor.