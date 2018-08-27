Huawei Mate 20 lite özellikleri ve fiyatı ne?

Huawei‘nin dört gözle beklenen yeni model akıllı telefon serisinin Mate 20 Lite, Apple ve Samsung’u sollayacak gibi. Teknoloji meraklılarının beklediği Huawei Mate 20 lite satışa sunuldu. İşte Huawei Mate 20 lite fiyatı ve özellikleri hakkındaki detaylar.

Teknoloji devi Huawei, yakın zamanda Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak tanıtımdan hemen önce Huawei ailesinin en düşüğü olan zamanda Mate 20 Lite ön sipariş üzerinden satışa açılmış durumda. Almanya ve Polonya’da ön siparişe açılan Huawei Mate 20 lite telefonu, Almanya’da 435 euro, Polonya’da ise 370 euro fiyat etiketleriyle görünüyor. Mavi ile siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Huawei Mate 20 lite telefonun, çift SIM kartlı bir versiyonu da bulunuyor. Almanya dağıtımına 9 Eylül tarihinde başlanacağı belirtilen Huawei Mate 20 lite, çentikli ancak şık bir tasarım üzerine kuruluyor. Parmak izi sensörü arkasında bulunan Huawei Mate 20 lite, ince çerçeveleriyle teknoloji meraklılarına görsel şölen sunuyor.

Huawei Mate 20 lite özellikleri

Huawei Mate 20 lite telefonun özellikleriyle de göz dolduruyor. Çift arka kamera, f/1.8 diyafram değerinde 20 Megapiksel birincil sensör ve 2 Megapiksel ikincil sensörden oluşuyor. Kamera cihazın üst orta kısmında konumlandırılmış ve hemen altında parmak izi okuyucu sensöre bulunmakta. Cihazın ön tarafında da çift kamera mevcut. Bu çift ön kamera ise 24 Megapiksel ve 2 Megapiksel sensörlerden oluşurken yüz tanıma özelliği de Huawei Mate 20 litede mevcut. Hızlı şarj teknolojisi destekli 3,750 mAh batarya da uzun süreli kullanım iddiasında. Çift SIM kart ve NFC desteği sağlanan Mate 20 Lite, selefindeki microUSB portu yerine de USB Type-C portu sunmaya başlamış. Ek olarak, çift bant Wi-Fi 2.4 GHz ve 5 GHz desteği olduğunu da belirtelim. Cihaz kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 ile birlikte çıkıyor.