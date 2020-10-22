Huawei, FreeBuds Studio'yu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Huawei, Huawei Mate 40 Serisi lansmanında, ilk kulak üstü kablosuz kulaklıkları Huawei FreeBuds Studio'yu duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, yeni kulaklıklar, yüksek çözünürlüklü müziğin ayrıntılarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi sağlamak için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Sektör lideri akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor. İkili bağlantı ile kullanıcılar, karmaşık eşleştirme sürecine gerek duymayan Huawei FreeBuds Studio ile kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor. Geometrik sadelikten ilham alan Huawei FreeBuds Studio, rahat bir kullanım sunuyor.



Huawei FreeBuds Studio, birçok farklı stile uygun tasarlanmış ve rahat bir kulaklık sunmak için sanatla teknolojiyi birleştiriyor. Kulak kapakları basit çizgiler ve dairelerle tasarlanan kulaklık, birinci sınıf bir görünüm için metalik mat bir dokuyla sunuluyor. Paslanmaz çelikten silindirik bir kol, benzersiz bir tasarım sağlamak için kafa bandı ve kulak kapaklarını birbirine bağlıyor.



Kullanım deneyimini daha da geliştiren Huawei FreeBuds Studio, farklı kulak boyutlarına uyum sağlamak için 65mm x 42mm ölçülerinde daha büyük kulak kapakları kullanıyor. Protein deri kulaklık yastığı sadece yumuşak ve rahat kullanımın yanı sıra ses yalıtımı sağlıyor. Kafa bandı, farklı şekillere ve boyutlara uyacak şekilde 150 dereceye kadar uzayabiliyor.



Profesyonel akustik bileşenleri sayesinde Huawei FreeBuds Studio, zengin ayrıntılarla Hi-Fi ses sunmak için 4 Hz-48 kHz'lik geniş bir frekans yelpazesini destekliyor. Huawei FreeBuds Studio'da özelleştirilmiş bir diyafram sürücüsü bulunuyor. Dört katmanlı 40 mm polimer diyafram, daha geniş bir frekans aralığı ve daha yüksek hassasiyet sağlarken, Huawei'nin kendi geliştirdiği L2HC kablosuz ses kodek teknolojileri 960 kbps'ye kadar ses aktarım hızı sağlıyor. Bu teknoloji, Huawei FreeBuds Studio'nun ses dosyalarının orijinal yüksek kaliteli seslerini tüm ayrıntılarıyla yeniden üretmesini sağlıyor.





- Akıllı dinamik aktif gürültü engelleme





Huawei FreeBuds Studio, yenilikçi "TAT" çift katmanlı ses yalıtımına ve 40 dB'ye kadar gürültü giderme etkisi sağlayan akıllı dinamik ANC'ye sahip bulunuyor. Dahili IMU ortam sensörü ve mikrofon sistemi ile kulaklıklar, kullanıcının ses ortamını doğru bir şekilde algılayarak daha iyi gürültü giderme için ortama uyum sağlayabilen üç ANC modu sunuyor.



Huawei FreeBuds Studio, farkındalık modunu ve ses modunu destekleyerek kullanıcıların çevrelerinden haberdar olmalarına veya kulaklıklarını çıkarmadan net bir konuşma yapmalarına olanak tanıyor. Tamamen yeni altı mikrofonlu çağrı gürültü azaltma sistemi, sesi çok yönlü olarak yakalayıp seslere etkili bir şekilde odaklanarak arka plan gürültüsünü kesiyor.



Huawei FreeBuds Studio, kullanıcıların bağlantıyı kesip yeniden bağlamaya gerek kalmadan aynı anda iki cihaza bağlanmasına olanak tanıyan dört kanallı, çift modlu çift bağlantıya sahip bulunuyor. Çift bağlantı, aynı zamanda Android, iOS ve Windows tabanlı cihazlarda da destekleniyor.



Huawei FreeBuds Studio, daha kararlı bir bağlantı için 360 derece çok yönlü Bluetooth sinyal kapsama alanı sunan, sektörün ilk çift antenli kulak üstü kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Havalimanları gibi güçlü sinyal paraziti olan yerlerde bile çift anten tasarımı, daha güçlü bir sinyale sahip başka bir anteni akıllıca tanımlayabiliyor ve otomatik olarak geçebiliyor. Böylece sorunsuz telefon görüşmeleri için daha iyi bağlantı ve istikrar sağlıyor.



Huawei FreeBuds Studio, tamamen şarj olduğunda ANC açıkken 20 saate kadar veya ANC kapalıyken 24 saate kadar müzik çalabiliyor. Sadece 10 dakikalık şarjla Huawei FreeBuds Studio, ANC açıkken 5 saat veya ANC kapalıysa 8 saat müzik çalabiliyor.