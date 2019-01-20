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Huawei CFO’sunun ABD'ye iadesi konusunda belirsizlik sürüyor

Kanada Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ian MacLeod, Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun iadesi konusunda ABD makamlarından henüz resmi bir başvuru gelmediğini açıkladı- ABD'nin son başvuru tarihini kaçırması durumunda Mıng tamamen serbest kalabilecek

20 Ocak 2019 Pazar 01:10
Huawei CFO’sunun ABD'ye iadesi konusunda belirsizlik sürüyor

TORONTO (AA) - Kanada polisinin, Amerikan makamlarının talebi üzerine geçen 1 Aralık'ta Vancouver Havaalanı’nda tutukladığı Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Kanada Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ian MacLeod, Kanada basınından gelen bir talep üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü MacLeod, Vancou’nun iadesi konusunda ABD makamlarından henüz resmi bir başvuru gelmediğini duyurdu.

Kanada Adalet Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Mıng davasında gerekli evrakları içeren dosyasının henüz kendilerine ulaşmadığını ve Amerikan makamlarının bunu 30 Ocak 2019 tarihine yapmaları gerektiğini söyledi.

- ABD için geri sayım işliyor

Bu tür iade davalarında uzman olan hukukçulara göre, ABD'nin son başvuru tarihini kaçırması durumunda, Mıng'ın tamamen serbest bırakılması için hukuki zemin de doğmuş olacak.

Kanada'nın iade yasası uyarınca ABD'ye, Mıng'ın resmi iade talebinde bulunması için tutuklama tarihinden itibaren 60 gün süre verildi.

Sözcü Ian McLeod, "Resmi iade talebi destekleyici belgeler dahil henüz ABD tarafından yapılmamıştır. Bu isteği iletmek için 30 Ocak 2019'a kadar süreleri var. O sürede başvuru yapılması halinde, sürecin devamı ve karar vermek için bir 30 gün daha var." dedi.

Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018 tarihinde Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından, davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Vancou’nun ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı olarak salıverilmesine hükmetmişti.

Vancou’nun tutuklanmasının ardından gelen günlerde bu kez Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile girişimci iş adamı olan Michael Spavor’u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde ölüm cezasına mahkum etti.

Batılı analistler, tutuklamaların ve ölüm cezasının Pekin yönetiminin Kanada’yı Mıng Vancou’yu tamamen serbest bırakmaya zorlama girişiminin bir parçası olarak yorumluyorlar.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 01:10
  1. ABD Huawei CFO’su için Kanada’dan hala resmî iade başvurusunda bulunmadı
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