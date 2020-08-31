Telekomünikasyon cihazları üreten ve bunu tüm dünyaya sunan firmalardan biri de Huawei’dir. Huawei akıllı telefonlardan smart tv’lere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Huawei marka ürün satın alacaklar “Huawei akıllı telefon fiyatları özellikleri” konusunu araştırıyor. Peki, Huawei cep telefonları kaç taksit?

Huawei kimin?

Huawei 1987 yılında Ren Zhengfei tarafından Çin'in Shenzen şehrinde kuruldu.

Huawei Türkiye

Huawei Türkiye pazarında da yer alıyor. Her yıl Huawei Türkiye’de binlere ürün satıyor. Huawei ürünleri pek çok mağazada satılıyor. Ayrıca Huawei kendi internet sitesi üzerinden de ülkemizde satış yapıyor. Huawei “shop.huawei.com” adresi üzerinden akıllı telefondan bilgisayara kadar pek çok ürünün satışını yapıyor.

Huawei telefon

Huawei pek çok modelde telefon seçeneği sunuyor. Telefonların özellikleri pek çok farklılık gösteriyor. Özellikleri doğrultusunda ise telefonların fiyatları değişiyor.

Huawei cep telefonu fiyatları

Huawei cep telefonları modellerine ve özelliklerine göre geniş bir fiyat yelpazesinde satılıyor. Huawei telefonlar minimum 1400 lira civarında maksimum 11 bin lira civarında satılıyor.

Huawei kampanya

Huawei internet sitesi üzerinde zaman zaman önemli indirimler yapılıyor. Ayrıca anasayfada yer alan çarkı çevirerek alışverişler sırasında kullanacağınız indirim kuponları da kazanabiliyorsunuz.

Huawei üye ol | Huawei giriş yap

Huawei internet sitesinden alışveriş yapmak isteyenler, kampanyalardan faydalanmak isteyenler siteye üye olabiliyor. shop.huawei.com adresine girdiğinizde sağ üst köşede yer alan üye ol kısmından üye kaydınızı yapabilirsiniz. Aynı şekilde ‘Giriş Yap’ bölümünden şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

Huawei şifremi unuttum

İnternet sitesi üyeliklerinde kullanılan şifreler zaman zaman unutulabiliyor. Huawei internet sitesi giriş şifrenizi unuttuysanız öncelikle sağ üst köşede yer alan giriş yap butonuna tıklayın. Ardından açılan sayfadan şifremi unuttum seçeneğine basın. Böylelikle şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Huawei sipariş takibi

Huawei’den aldığınız ürünlerin takibini internet üzerinden hızlıca yapabilirsiniz. Huawei internet sitesinin sağ üst kısmında yer alan ‘Sipariş Takip’ kısmına tıklayarak ürünlerinizin durumunu öğrenebilirsiniz.

Huawei kargo kaç günde gelir?

Huawei’den yapılan alışverişler genellikle 3 ila 5 iş günü arasında kargoya veriliyor. Bu sürenin ardından kargo şirketlerinin yoğunluğu ve mesafeye göre ürün 1 ila 4 gün arasında teslim edilebilir.

Huawei parça sorgulama

Huawei ürünleri kullananlar internet üzerinden parça fiyatı sorgulamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Huawei internet sitesinden parça fiyatı sorgulaması yapabilirsiniz.

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Huawei müşteri temsilcisi | Huawei iletişim

Huawei ürünleri hakkında bilgi almak ya da yardım talep etmek isteyenler müşteri hizmetlerine hangi numaradan ulaşacaklarını araştırıyor. Huawei müşteri hizmetlerine 444 79 88 nolu telefondan 09.00-20.00 saatleri arasından ulaşmanız mümkün.

Huawei iade var mı? | Huawei değişim var mı?

Huawei internet sitesi üzerinden satın aldığınız ürünler için değişim ve iade seçenekleri bulunuyor. Elbette Huawei marka ürünleri farklı mağazalardan satın aldığınızda da benzer koşullar sağlanıyor.

Huawei cep telefonları kaç taksit?

Cep telefonu alacak olanlar yeni bir telefon alırken kaç taksit yaptırabileceklerini araştırıyor. Resmi Gazete’de 2020 yılı başında yayınlanan kararla 3500 lira üstü telefonlarda 3 taksit, 3500 lira altı telefonlara ise 12 taksit yapılabiliyor. Elbette taksit seçenekleri, ödeme yöntemleri telefonu alacağın mağazaya göre farklılık gösterecektir.