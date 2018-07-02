HSK'nın görevdan aldığı Erdoğan Bayraktar kimdir?

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ı görevden alarak Ankara Savcılığı görevine atadı. Peki Erdoğan Bayraktar kimdir?

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince çalışmaları tamamlanan kararname ile 780 hâkim ve savcının yeri değişti. Değişiklik sonrası Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Erdoğan Bayrakdar atanmıştı.Hazırlanan kararname sonucunda görev yeri değişen Kasım Tüten, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunan Erdoğan Bayrakdar ise Kırıkkale’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı olmuştu. İsmi firari FETÖ üyesi Adil Öksüz sorgulamalarında geçen, Öksüz’ün ifadesini alan ve tutuklanmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı olarak bilinen Savcı Cihan Ergün ise görev değişimi kararnamesi kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı görevinden Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı.Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ı görevden alarak Ankara Savcılığı görevine atadı.