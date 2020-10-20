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Gündem HSK'nin FETÖ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

HSK'nin FETÖ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

FETÖ ile irtisaklı ve irtibatlı olduğu sabit görülen 11 savcı ve hakimin, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararıyla meslekten ihraç kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 05:07:00 -
HSK'nin FETÖ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK Genel Kurulu kararına göre; Ankara Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Şerife Şahin, Yargıtay Teknik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Göknur Tosun Kayacı, Konya Hakimi Zeki Yıldırım, Kırıkkale Cumhuriyet Savıcısı Gökhan Düğer, Kocaeli Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Mehmet Noyan, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Celal Akar, Tarsus Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Bahar Gögüs, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Merve Bozkurt, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Mücahit Fatih Albayrak, Emirdağ Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Ejder Aksak ve Çal Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Mehmet Kula'nın, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmaları, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişimleri, ankesörlü örgütsel ardışık aramalar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları kapsamında, FETÖ ile irtisaklı ve irtibatlı olduğu sabit görüldü. 11 kişinin, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Talepleri reddedildi

Ayrıca, daha önce meslekten ihraç edilen Büyükçekmece Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Güler Yabaş, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Semih Kır, Bursa Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Gökan Balcı ve Yüksekova Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Sabahattin Yılmaz'ın yeniden inceleme talepli dilekçeleri, meslekten ihraç kararlarının yerinde olduğu belirtilerek oy birliği ile reddedildi.

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