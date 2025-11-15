HSK üyeleri Samsun’da adliyeleri ziyaret etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Samsun’daki adliyelerde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi.
HSK 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel ile 2. Daire Üyesi Cengiz Aydemir, Samsun Adliyesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ni ayrı ayrı ziyaret ederek toplantılar düzenledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde, hakim ve savcıların talep ve beklentileri dinlendi, notlar alındı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.