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Hristiyanlara çağrı

İslam’ın çağrısı diyor ki, "Gelin gelin, gerçek Allah inancı etrafında toplanalım."

07 Temmuz 2019 Pazar 11:59
Hristiyanlara çağrı

Hristiyanlık dünyasında yeni bir din devrimine büyük ihtiyaç vardır. Bu devrim, Yaratıcıyı tam bir tevhid ve tenzihle kabul etmekten başka ne olabilir? Yani İslam’a dönmekten, İslam’ın çağrısına uymaktan, bütün peygamberleri tanımaktan başka.

Sağlam bir öte ve ebedilik inancı olmadan din din olabilir mi? Yahudiler öteye inanmazlar. Hristiyanların öte inancı ise, bir fanteziden öteye gitmez. Hesap verme şuurunu, karşılık görme inancını taşımazlar. Bu metafizik temel olmadan dinlerinin din olarak ayakta durmasına ve etkili olmasına da imkân elbet bulunmaz.

İslam’ın çağrısı diyor ki:

Gelin gelin, gerçek Allah inancı etrafında toplanalım.

Gelin gelin, öteye inanalım.

Gelin gelin, hesap vermeye hazır olalım.

Gelin gelin, bütün kitapları tanıyalım.

Gelin gelin, bütün peygamberleri birlikte selamlıyalım.

Gelin gelin, şeytanla, tanrı ve din tanımazlarla, kötülükle elbirliğiyle savaşalım.

Gelin gelin, Allah’ın görünmez dünyasının kudret erleri olan meleklere inanalım ve onların yardımıyla donanalım. (Sezai KARAKOÇ)

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:59
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  8. Sezai KARAKOÇ

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