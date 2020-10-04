  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Hotmail giriş sign
Teknoloji

Hotmail giriş sign

Outlook giriş | Dünyanın dört bir yanında onlarca mail sağlayıcı şirket bulunuyor. Outlook ve Hotmail hesapları uzun zaman önce birleştirildi. Mail hesabına giriş yapmak isteyenler ya da yeni bir hesap açmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Hotmail girişi nasıl yapılır? | Outlook hesap aç | Ücretsiz mail hesabı oluştur | E posta giriş.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:23:00 -
Hotmail giriş sign

Oturum aç | Hotmail hesabı açmak isteyenler ile hesaplarına giriş yapmak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Mail hesabınıza internet tarayıcısından ya da uygulamadan ulaşabilirsiniz. Peki, Hotmail hesabı nasıl açılır?

Hotmail hesap aç

Mail aç | Hotmail ve Outlook hesapları uzun süre önce birleşti. İlk kez bir hesap açacak olanlar nereden nasıl mail adresi alabileceklerini merak ediyor. Pek çok mail sağlayıcı bulunuyor. Genellikle mail hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Kendinize Outlook ya da Hotmail hesabı oluşturabilirsiniz. Bunun için signup.live.com/ adresine giriş yapmanız ve hesap oluştur kısmına tıklamanız gerekiyor. Mail hesabınızın uzantısını da seçebilirsiniz. Ardından kullanıcı adı, yaş vs bİlgileri doldurarak bir hesap oluşturabilirsiniz.

HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

Mail giriş

E posta giriş |Pek çok kişi arama motorlarına ‘mail giriş’, ‘e posta giriş’ ifadelerini girip aratıyor. Mail hesabınıza e posta kutunuza ulaşmak için öncelikle mail sağlayıcınızın internet sitesine ulaşmanız gerekiyor. Hotmail ya da Outlook e posta kutunuza ulaşmak için login.live.com internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

E POSTA KUTUNUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Outlook indir

Outlook, Hotmail hesaplarınıza mobil cihazlarınızdan bağlanabilirsiniz. Bunun için Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak Outlook uygulamasını indirebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız
Ekonomi

Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin her alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını itibarsızlaştırmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından skandal payl..
Ermenistan'ı sarsan operasyon! Araik Harutyunyan vuruldu
Gündem

Ermenistan'ı sarsan operasyon! Araik Harutyunyan vuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan’ın ağır yaralandığını açıklad..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay