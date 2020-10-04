Hotmail giriş sign

Oturum aç | Hotmail hesabı açmak isteyenler ile hesaplarına giriş yapmak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Mail hesabınıza internet tarayıcısından ya da uygulamadan ulaşabilirsiniz. Peki, Hotmail hesabı nasıl açılır?

Hotmail hesap aç

Mail aç | Hotmail ve Outlook hesapları uzun süre önce birleşti. İlk kez bir hesap açacak olanlar nereden nasıl mail adresi alabileceklerini merak ediyor. Pek çok mail sağlayıcı bulunuyor. Genellikle mail hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Kendinize Outlook ya da Hotmail hesabı oluşturabilirsiniz. Bunun için signup.live.com/ adresine giriş yapmanız ve hesap oluştur kısmına tıklamanız gerekiyor. Mail hesabınızın uzantısını da seçebilirsiniz. Ardından kullanıcı adı, yaş vs bİlgileri doldurarak bir hesap oluşturabilirsiniz.

HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

Mail giriş

E posta giriş |Pek çok kişi arama motorlarına ‘mail giriş’, ‘e posta giriş’ ifadelerini girip aratıyor. Mail hesabınıza e posta kutunuza ulaşmak için öncelikle mail sağlayıcınızın internet sitesine ulaşmanız gerekiyor. Hotmail ya da Outlook e posta kutunuza ulaşmak için login.live.com internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

E POSTA KUTUNUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Outlook indir

Outlook, Hotmail hesaplarınıza mobil cihazlarınızdan bağlanabilirsiniz. Bunun için Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak Outlook uygulamasını indirebilirsiniz.