Yazı, dosya, fotoğraf paylaşımı sohbet gibi sebeplerle neredeyse herkes bir ya da birkaç mail adresine sahip olabiliyor. İnternet alışverişi tercih edenlerin ise mutlaka bir e posta hesabına sahip olması gerekiyor. Pek çok e posta sağlayıcı mevcut. Bu sağlayıcılardan biri de Hotmail… Peki, Hotmail mail hesabı nasıl açılır?

Hotmail aç

Hotmail kullanıcıları mail hesaplarını ulaşabilmek için internette sık sık “Hotmail aç” konusunu araştırıyor. Hotmail’e internet tarayıcınızdan ya da mobil cihazlarınızdaki uygulamalardan ulaşabilirsiniz. İnternetten “login.live.com” linkine ulaşın ve açılan sayfada sizden istenilen e posta adresi ve şifre bilgilerinizi girerek mail kutunuza ulaşabilirsiniz.

Hotmail yeni hesap aç

Hotmail hesabı olmayanlar ya da ikinci bir Hotmail hesabı açmak isteyenler bunu yapmak için hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. login.live.com adresine giriş yapın. “Hesabınız yok mu? Bir tane oluştur” ifadesinin üzerine tıklayarak bir Hotmail e posta adresi oluşturabilirsiniz.

Hotmail e posta açmak ücretli mi?

Hotmail hesabı açacak olanlar bu üyelik için bir ücret ödemeleri gerekip gerekmediğini merak ediyor. Hotmail’de mail açmak için üyeliğinizi sürdürebilmek için bir ücret ödemenize gerek yok. E posta hesapları genellikle ücretsiz hizmet veriyor.

E mail hesabı nasıl açılır?

E posta hesabı bulunmayanlar “Nasıl mail adresi açabilirim?” sorusunun cevabını araştırıyor. Bir mail adresine sahip olmak için önce hangi sağlayıcıdan hizmet almak istediğinize karar vermelisiniz. Hotmail, Gmail gibi hesaplardan ‘Hesap oluştur / Üye ol” seçenekleriyle mail adresi oluşturabilirsiniz.

Hotmail şifremi nasıl geri alabilirim?

Hotmail şifremi unuttum | Hotmail şifrenizi unuttuysanız ya da şifrenizi sıfırlamak istiyorsanız bazı adımları takip ederek şifreleri değiştirebilirsiniz.

HOTMAİL ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hotmail aç e posta giriş

Hotmail e posta kutunuza ulaşmak istiyorsanız; login.live.com adresine tıklamanız yeterli. Açılan ekrana mail adresiniz ve şifrenizi girdiğinizde mail kutunuz açılacaktır.

Hotmail hesabımı nasıl silerim?

Hotmail hesabı kullananlar hesaplarının silmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Elbette kullanmadığınız mail hesaplarını silmeniz mümkün. Bunun için öncelikle mail hesabınıza giriş yapmalısınız. Açılan sayfadan ayarlara tıklamanız gerekiyor. Ardından hesaplarım kısmından hesabı sil linkine tıklayarak mailinizi silebilirsiniz.

Hotmail parolamı nasıl değiştiririm?

Hotmail parolanızı zaman zaman değiştirmeniz tavsiye ediliyor. Bunun için mail hesabınıza giriş yapmanız ardından ayarlara tıklamanız gerekiyor. Hesap güvenliği kısmından ise mail adresinizin parolasını değiştirebilirsiniz.