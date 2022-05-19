Hostes çiçeği nedir, bakımı nasıl yapılır? Hostes çiçeği faydaları ve özellikleri nelerdir?

Hostes çiçeği, çilli yaprak çiçeği ismi ile de bilinmektedir. Bilimsel ismi ise Hypoestes şeklindedir. Bu bitki güzel görünümü nedeni ile iç mekanlarda sıklıkla yetiştirilmektedir. Bu nedenle bakımı da araştırılmaktadır.

Hostes Çiçeği Nedir?

Hostes çiçeği, yapraklarının güzelliği ile dikkat çeken bir bitkidir. Bu bitkinin direkt güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekir. Bunun yerine yarı yarıya güneş alan yerlerde çok daha iyi bir şekilde yetişmektedir. Bitkinin güneş almayan yapraklarının düzenli bir şekilde güneşe doğru çevrilmesi ve her yaprağının düzenli olarak güneş almasının sağlanması gerekmektedir.

Hostes çiçeği, çilli yaprak çiçeği ismi ile de bilinmektedir. Bu bitkinin ana vatanı Okyanusya, Asya, Afrika ve Madagaskar şeklindedir. Hostes çiçeğinin yaklaşık 80 farklı çeşidi bulunmaktadır.

Hostes Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır ve Özellikleri Nelerdir?

Hostes çiçeğinin yaprakları üzerinde pembe çiller bulunmaktadır. Bu da bitkinin güzel bir görünüme sahip olmasına neden olur. Hostes çiçeği ile Fittonia bitkisi genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Ancak bu iki bitki birbirinden farklıdır.

Bu çiçek türü direkt olarak ışığa maruz bırakılmamalıdır. Ancak ışık olan bir yerde bakılması gerekmektedir. Çünkü yeterli ışık alamaması durumunda yaprakları solmaktadır. Boyları en fazla 30 cm kadar uzayabilmektedir. Toprağının kurudukça sulanması gerekmektedir.

Hostes çiçeği bitkilerinin sıklıkla başına gelen hastalıklar kök çürümesi, benekli yaprak hastalıkları, mantar, gövde çürüklüğü ve külleme hastalıklarıdır.

HOSTES ÇİÇEĞİ BAKIMI



Gün içinde yapraklarının güzelliği için yarı güneş alabileceği, aydınlık bir konumda bakım ister. Direk güneşe maruz bırakılmamalıdır. Gün ışığı alamayan yaprakları için bitki yönü düzenli olarak çevrilerek eşit ışık alması sağlanmalıdır.

Hostes çiçeği (Hypoestes phyllostachya), yeşil yaprakları kırmızı, pembe veya beyaz renkli beneklerle kaplı bir süs bitkisidir. Bu görünümü sadece genç bitkilere özgüdür ve yalnızca çok iyi aydınlatılmış bir ortamda oluşur. Yaprakların rengi yaşla birlikte azaldığından, genellikle ömrü birkaç yıldır.

Hostes çiçeği Özellikleri

Hostes çiçeği (Hypoestes phyllostachya), yeşil yaprakları kırmızı, pembe veya beyaz renkli beneklerle kaplı bir süs bitkisidir. Bu görünümü sadece genç bitkilere özgüdür ve yalnızca çok iyi aydınlatılmış bir ortamda oluşur. Yaprakların rengi yaşla birlikte azaldığından, genellikle ömrü birkaç yıldır.