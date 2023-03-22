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Gündem Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan! Müslümanlar ilk Teravih namazı coşkusunu yaşıyor!
Gündem

Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan! Müslümanlar ilk Teravih namazı coşkusunu yaşıyor!

Yeniakit Publisher
2023-03-22 20:14:00 -
Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan! Müslümanlar ilk Teravih namazı coşkusunu yaşıyor!

Müslümanlar 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini, bu akşam Yatsı namazında kılınacak Teravih namazıyla karşılıyor.

2023 Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başlıyor.

İslam alemi bu akşam Yatsı namazında ilk Teravih namazını da kılacak.

2023 imsakiyesine göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek.

29 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar son Teravih namazını da 19 Nisan Çarşamba günü kılacak.

İslam alemi 21 Nisan Cuma günü Ramazan bayramı coşkusu yaşayacak.
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