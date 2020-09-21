  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset ‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz
Siyaset

‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz

Hortumcu Cem Uzan'ın kurduğu geçtiğimiz aylarda ise genel başkanlığına Yurtdışında 17 yıldır kaçak yaşayan, adresi bile belli olmayan, Türk milletinin sırtına 15 milyar dolar borç yıkan Hakan Uzan'ın seçildiği Genç Parti, "Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.." sloganları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:31:00 -
‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz

Hortumcu Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti'de geçtiğimiz aylarda yapılan 5. Olağan Kongresi'yle partinin yeni genel başkanı, yurtdışında 17 yıldır kaçak yaşayan, adresi bile belli olmayan, Türk milletinin sırtına 15 milyar dolar borç yıkan Hakan Uzan oldu. Uzan'n genel başkanlığına seçildiği parti "Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.." sloganlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hortumcu Cem Uzan tarafından 10 Temmuz 2002'de kurulan ancak seçimlerde halk tarafından itibar edilmeyen Genç Parti'de yeni Genel Başkan geçtiğimiz aylarda yapılan 5. Olağan Kongreyle, 17 yıldır nerede yaşadığı bilinmeyen ve Türkiye'ye 15 milyar dolar borç bırakan Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan oldu. Hakan Uzan'ın liderliğindeki parti geçtiğimiz hafta Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.."

Hakan Uzan'ın genel başkanlığını yaptığı Genç Parti'nin Anıtkabir'e yaptığı ziyarette dikkat çeken sloganlar atıldı. Genç Partililer Anıtkabir'de "Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.." sloganlarını attı. Türkiye'ye milyarlarca dolar borç bırakan Hakan Uzan'ın genel başkanlığındaki partililerin Anıtkabir'de bu sloganları atması ise "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" yorumlarına neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reis

Cem uzanın mal varlığı borçlarını on kez öder amerikanın emri ile asıl uzan malvarlığı hortumlandi
  • Yanıtla

memleketim

ahaahaaha şimdide milleti herb.ku yiyip atatürkçüyüm diyen bir kitle kandırıyor sosyal medyada atatürk resimleri koyup sallayıp duruyorlar.sahte hoca gibi sahte atatürkçü dolu
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı
Gündem

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını bir türlü hazmedemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve sahibi Fransa’nın provokasyonlarına Alm..
Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak
Gündem

Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak

Koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilen ek tedbirler gereği evde tedavi edilecek virüs bulaşmış hastalara kırmızı bileklik takılacak, t..
FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş
Dünya

FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen zehirli pakedin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı