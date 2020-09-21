‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz

Hortumcu Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti'de geçtiğimiz aylarda yapılan 5. Olağan Kongresi'yle partinin yeni genel başkanı, yurtdışında 17 yıldır kaçak yaşayan, adresi bile belli olmayan, Türk milletinin sırtına 15 milyar dolar borç yıkan Hakan Uzan oldu. Uzan'n genel başkanlığına seçildiği parti "Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.." sloganlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hortumcu Cem Uzan tarafından 10 Temmuz 2002'de kurulan ancak seçimlerde halk tarafından itibar edilmeyen Genç Parti'de yeni Genel Başkan geçtiğimiz aylarda yapılan 5. Olağan Kongreyle, 17 yıldır nerede yaşadığı bilinmeyen ve Türkiye'ye 15 milyar dolar borç bırakan Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan oldu. Hakan Uzan'ın liderliğindeki parti geçtiğimiz hafta Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.."

Hakan Uzan'ın genel başkanlığını yaptığı Genç Parti'nin Anıtkabir'e yaptığı ziyarette dikkat çeken sloganlar atıldı. Genç Partililer Anıtkabir'de "Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.." sloganlarını attı. Türkiye'ye milyarlarca dolar borç bırakan Hakan Uzan'ın genel başkanlığındaki partililerin Anıtkabir'de bu sloganları atması ise "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" yorumlarına neden oldu.