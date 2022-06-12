Hortum dehşeti kamerada! Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi
Çorum'un Merkeze bağlı Kavacık köyünde yaşanan hortum, evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini ve ağaçları devirdi.
Çorum’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.
Merkeze bağlı Kavacık köyünde hortum felaketi yaşandı. Hortum nedeniyle savaş alanına dönen köyde evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortum anında yaşananlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Hortum evlerin çatısını uçurdu
Görüntülerde arazide ortaya çıkan hortumun evlerin çatısını uçurduğu görülüyor.
Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, köydeki evlerde maddi hasar oluştu.