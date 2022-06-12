  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hortum dehşeti kamerada! Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi
Yerel

Hortum dehşeti kamerada! Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi

Çorum'un Merkeze bağlı Kavacık köyünde yaşanan hortum, evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini ve ağaçları devirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 23:34:00 - 2022-06-12 23:36:01

Çorum’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Merkeze bağlı Kavacık köyünde hortum felaketi yaşandı. Hortum nedeniyle savaş alanına dönen köyde evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortum anında yaşananlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Hortum evlerin çatısını uçurdu

 

Görüntülerde arazide ortaya çıkan hortumun evlerin çatısını uçurduğu görülüyor.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, köydeki evlerde maddi hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23