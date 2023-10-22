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Yaşam Hortum çatıları kağıt gibi savurdu
Yaşam

Hortum çatıları kağıt gibi savurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-22 11:02:00 -

Van'ın Tuşba ilçesinde geçtiğimiz hafta 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Tuşba'ya 10 kilometre mesafedeki Genderova Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle 4 ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. İhbar üzerine mahalleye giden jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Olayın yaşandığı an, çatılardaki sacları kağıt gibi savuran hortum mahalledeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ise saniye saniye kaydedildi.

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