Horlamaya nasıl engel olunur? İşte horlamanın çaresi

Horlama uyku kalitesini düşüren ve kişinin etrafına da oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Birçok kişi horlamaktan memnun değildir. Peki horlamanın çaresi nedir? Horlamaya nasıl engel olunur? Horlama problemlerinin birden fazla sebebi olabilir. Horlama probleminizden kurtulmak için bu tavsiyeleri mutlaka uygulayın. İşte o tavsiyeler...

Uyumadan önce yemek yemeyin

Uyumadan önceki 2-3 saat içerisinde ağır yemekler yenmemeli ve içki içilmemelidir. Yatmadan önce yenen yemekler boğaz kaslarınızın daha fazla gevşemesine sebep olur ve bu durum gece boyu horlamanıza sebep olabilir.

Fazla kilolarınızdan kurtulun

Yapılan çalışmalar fazla kilosu olan insanların daha fazla horlama problemi yaşadığını ispatlamış durumdadır. Eğer horlama probleminden kurtulmak istiyorsanız fazlalıklarınızdan kurtulmak için bir profesyonelden yardım alın ve sağlıklı bir yaşam biçimini geçiş yapın.

Yatış pozisyonunuzu değiştirin

Horlama problemlerinizin çözümü çok basit olabilir. Yatış pozisyonunuzu değiştirerek horlamadan kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Düz bir şekilde yatarken dil geri düştüğü için hava yolları üzerine baskı uygular. Bu da horlamanıza yol açan sebeplerden olabilir. Yüzüstü veya yan yatarak uyumayı deneyebilirsiniz.

Odanızı nemli tutun

Özellikle kış aylarında, ısıtıcılar yüzünden uyuduğunuz odanın havası kuruyabilir. Kuru hava burun geçitlerini tıkayarak horlamaya yol açabilir. Yatmadan önce pencereleri açarak odanızın havasını tazeleyebilirsiniz ya da hava nemlendirici cihazları tercih edebilirsiniz.

Yastığınızı değiştirin

Horlama probleminiz yastığınızdan kaynaklanıyor olabilir. Başınızı yüksekte tutacak ve horlamanızı önleyecek bir horlama yastığı kullanarak horlama problemlerinizden kurtulmayı deneyebilirsiniz.

Sigarayı bırakın

Horlama problemlerinin ana sebebi yetersiz solunum olabilir. Sigara, solunum ve nefes alışverişinizi olumsuz etkiler. Sigarayı bırakarak ya da azaltma yoluna giderek horlamanızın azaldığını fark edebilirsiniz.

Tenis topu tedavisi

Tenis topu horlama problemlerinin çözümü için en çok bilinen yöntemlerden biridir. Horlama durumu sırtüstü yattığınızda ortaya çıkıyorsa, sırtınıza bağlayacağınız bir adet tenis topuyla çözüm bulabilirsiniz. Sırtınızda bulunan tenis topu uyku sırasında sırtüstü döndüğünüz zaman sizi rahatsız ederek yan yatmanızı sağlayacaktır.