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Teknoloji Honor yeni akıllı saati Watch GS Pro'yu tanıtacak
Teknoloji

Honor yeni akıllı saati Watch GS Pro'yu tanıtacak

Daha düşük fiyatlı ancak kaliteli ürünleri bulunan Honor, bu kez akıllı saati olan Watch GS Pro'yu tanıtacak. Peki Honor Watch GS Pro negibi özelliklere sahip olacak? Honor Watch GS Pro başlangıç fiyatı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:03:00 -
Honor yeni akıllı saati Watch GS Pro'yu tanıtacak

Daha uygun fiyatlı ancak kaliteyede önem veren bir marka Honor, yapacağı lansman ile yeni akıllı saati olan Honor Watch GS Pro'yu tanıtacak. Honor 4 Eylül 2020 tarihinde yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlik kapsamında karşımıza Honor imzalı Pad 6 ve Pad X6 tabletlerin yanında yeni bir akıllı saat modeli de çıkacak. Honor ayrıca MagicBook 14 ve 15‘i takiben, AMD Ryzen 5 4000 CPU‘lu yeni MagicBook dizüstü bilgisayarlarını da tanıtacak.

'Akıllı saati ile dağcıları hedef alacak'

Honor Watch GS Pro hakkında yapılan paylaşıma göre akıllı saat dağ sporcularını hedefe alacak. Weibo’da ortaya çıkan afişe göre, dağcılık üzerine odaklanılıyor.

Honor CEO’su George Zhao yaptığı açıklamada, Honor Watch GS Pro'nun tüm test süreçlerinden başarılı bir şekilde geçtiğini, kullanıcılara güçlü özellikli olan ürünler sunmayı hedeflediklerini söyledi. Honor Watch GS Pro tek batarya ile 14 gün saati besleyeceğini açıkladı. Bu durumdan anlaşılan o ki şarj süresi anlamında herhangi bir sıkıntı olmayacak.

GPS tarafında beklenen daha iyi performansa ek olarak pil ömründe de büyük beklentiler bulunuyor.

Yine de her detay için 4 Eylül 2020 tarihindeki etkinliği beklememiz gerekiyor.

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