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Hong Kong’un fuar devi Türk mutfak sektörü ile bir araya geliyor

Hong Kong'un en büyük fuarlarından Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor- Aralarında organizatör şirket Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung'in de bulunacağı heyet, Türk mutfak sektörü temsilcileri ile görüşecek

03 Eylül 2019 Salı 13:21
Hong Kong’un fuar devi Türk mutfak sektörü ile bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Hong Kong'un en büyük fuarlarından olan ve Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği (EVSİD) açıklamasına göre, Türk mutfak ürünleri sektörünün son dönemdeki gözde pazarlarından Uzak Doğu için kilit önem taşıyan bölgenin en büyük fuar organizasyonlarından Hong Kong'daki Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor.

Aralarında organizatör şirket Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung'in de olacağı heyet, Türk mutfak sektörünün önde gelen temsilcileri ile görüşecek.

Görüşmelerde Türk mutfak ürünlerinin Uzak Doğu'ya ihracatının nasıl artırılabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacak, ayrıca kalite ile rekabetçi fiyatları bir araya getirmesiyle sektöre önemli katkı sağlayan Mega Show’un sunduğu faydalar masaya yatırılacak.

Mega Show heyeti, Türk mutfak eşyaları sektörü temsilcileri ile yapacağı görüşmelerin ardından EVSİD Başkanı Burak Önder'in de katılımıyla 11 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Ortaköy'deki Feriye Palace'ta basın mensupları ile bir araya gelecek.


- Sektörün hedefi 2,75 milyar dolarlık ihracat


Geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık bir ihracata ulaşan ev ve mutfak eşyaları sektörü, bu yılı 2,75 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyor. Sektörün en çok ilgi gösterdiği bölgeler arasında geleneksel pazarların yanında Uzak Doğu da yer alıyor.

Hong Kong'daki Housewares&Kitchen Show 20-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuara Türkiye'den yoğun bir ilgi olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:21
  1. Comasia Limited
  2. Mega Show
  3. MUTFAK FUARI

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