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Hong Kong'da protestoculara biber gazlı müdahale

Uyarılara rağmen geçen hafta göstericilerin saldırıya uğradığı Hong Kong'un Yuan Long bölgesinde toplanan protestocuları dağıtmak, için göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:40
Hong Kong'da protestoculara biber gazlı müdahale

Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, geçen hafta sonu göstericilerin maskeli kişiler tarafından saldırıya uğradığı Yuan Long bölgesinde yürüyüş düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Binlerce siyah giyinmiş protestocu, geçen hafta sonu yüzleri maskeli, beyaz kıyafetli onlarca kişinin göstericileri darbettiği metro istasyonunun bulunduğu Yuan Long bölgesinde toplandı.

Bazıları şemsiye taşıyan, bazıları maske takan protestocular, Yuan Long metro istasyonu saldırısında göstericilerin darbesine polisin müdahale etmekte gecikmesine tepki olarak, "Hong Kong polisi yasayı biliyor ve çiğniyor." sloganları attı.

Hong Kong Emniyeti, bölge sakinleri ile göstericiler arasında çatışma riski taşıdığı gerekçesiyle izin vermediği yürüyüşün başlamasından 3 saat sonra göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti.

Diğer yandan Hong Kong yönetiminden yapılan açıklamada, bazı göstericilerin demir çubuklar, çitler taşıdığı, içlerinde polis bulunan emniyet araçlarına zarar verdiği ve yürüyüşün dağıtılacağı belirtildi.

Şehrin toplu ulaşım ağı, trenlerin bugün Yuen Long metro istasyonunda durmayacağını duyurmuştu.

Yürüyüş öncesi bölgedeki çok sayıda iş yeri ve kamu binası kapatıldı.

Geçen hafta sonu Yuan Long metro istasyonunda yüzleri maskeli, beyaz kıyafetli onlarca kişi, ellerinde sopalarla göstericileri ve yolcuları darp etmiş, 45 kişinin yaralandığı olaya polisin geç müdahale etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Polis, saldırganların bazılarının sokak çeteleriyle bağlantılı olduğunu, bazılarının da bölge sakinleri olduğunu açıklamıştı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. ?

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.?

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. ?

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. ?

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:40
  1. Hong Kong
  2. protesto gösterileri
  3. biber gazı
  4. Çin Halk Cumhuriyeti

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