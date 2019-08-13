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Hong Kong'da protestocular ile polis arasında çatışma

Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösterilerine devam eden protestocular ile polis arasında çatışma çıktı

13 Ağustos 2019 Salı 20:10
Hong Kong'da protestocular ile polis arasında çatışma

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösterilerine devam eden protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yerel saatle 16.30'dan itibaren uçuşların iptal edilmesine neden olan ve havalimanını boşaltmayı reddeden göstericilere karşı polis güçleri göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulundu.

Protestocular, barikatlarla polisin havalimanına girmesini önlemeye çalışırken çatışmalarda her iki taraftan da yaralananlar olduğu bildirildi.

Öte yandan, ana kara Çin'den geldiğini ve ajan olduğunu ileri sürdükleri kişiyi alıkoymaya çalışan protestocuların, elleri kabloyla bağlanmış ve dövülmüş yaralı kişiye ilk yardım yapılmasına izin vermedikleri iddia edildi.

Aldığı darbeler sonucu bilinci kapanan kişinin polislerin yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldüğü, protestocuların ise ambulansın geçeceği yolu açmaya çalışan polis araçlarına saldırdığı öne sürüldü.

- "Şiddet durduktan sonra kargaşa azalabilir"

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin durmasından sonra kargaşanın azalabileceğini belirterek, Hong Kong'un düzenli, güvenli ve kanunlara uyan bir şehir olmasını temin etmenin sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Kanunlar ve hukukun üstünlüğü olmadan 7 milyon insanın yaşadığı Hong Kong'da barışçıl yaşam sürdürmenin aşırı derecede zor olduğuna dikkati çeken Lam, şiddet durunca diyaloğun başlayabileceğini kaydetti.

- Çin'den protestolara "terör" benzetmesi

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, dün uçuşların iptaliyle sonuçlanan protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "son birkaç günde Hong Kong radikal göstericilerin defaatle son derece tehlikeli araçlarla polis memurlarına saldırdığını ve bunun ciddi şiddet suçu oluşturduğunu" söylemişti.

Yang, "Terörizmin filizleri ortaya çıkmaya başladı." ifadesini kullanarak, Pekin yönetiminin "radikal göstericiler" tanımını daha ileri taşımıştı.

- Çin ordusundan Hong Kong sınırına yığınak

Diğer yandan, Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların, dün Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler, Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo'ya düşmüştü.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, Twitter'dan askeri araçların Şıncın'a gönderilmesinin, protestoculara "uyarı" olduğunu öne sürmüştü.

Şıncın'da geçen hafta 12 bin polisle "isyanla mücadele" senaryolarına yönelik tatbikatların ardından söz konusu takviye dikkati çekti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 20:10
  1. çatışma
  2. Havalimanı
  3. Hong Kong
  4. yasa tasarısı

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