Hong Kong, salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerini toplatıyor! Salmonella bakterisi nedir?

Gıda Güvenliği Merkezi, Kinder firmasının "Egg Hunt Kit" adı verilen Belçika menşeili ithal çikolata ürününün tüketilmemesi konusunda uyarı yayımladı.

Merkez, İngiltere'de ortaya çıkan vakalar nedeniyle İngiliz Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesinin (FSAI) geri çağırma listesinde yer alan bazı Kinder ürünlerinin Hong Kong'a ithal edildiğinin belirlendiğini duyuruldu.

Gıda zehirlenmesine karşı uyarı

City Super Limited adlı ithalatçı şirketin, etkilendiğinden şüphelenilen ürünleri raflardan indirdiği ve satılan ürünleri geri çağırdığını belirten Merkez, tüketicileri gıda zehirlenmesi olasılığına karşı uyardı.

Salmonella nedir, belirtileri nedir ve nasıl bulaşır? Salmonella kinder yumurta olayı nedir?

Söz konusu ürünlerden kaynakladığı sanılan salmonella salgını İngiltere'de 63 çocuğun hastalanmasına yol açmıştı.

Salmonella bakterisi nedir?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

Salmonella belirtileri ne?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.