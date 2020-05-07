Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri gevşeten Çin’in özerk bölgesi Hong Kong normal hayata dönüyor.

Hong Kong ihtiyatlı bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Hong Kong’da 20 Nisan’dan beri sadece 15 yeni vaka tespit edildi, bunların hepsinin yakın zamanda seyahat etmesi sonucu virüse yakalandığı belirlendi. Virüsün ortaya çıktığı günden beri günlük hayatı bir dizi tedbirlerle yöneten Hong Kong virüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar toplamda bin 41 vaka ve 4 ölüm bulunuyor. Bu toplam vakaların ise 900’ünün iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği biliniyor. Korona virüsün ortaya çıkmasıyla sınırlarını kapatan Hong Kong, ilk vakanın ortaya çıktığı andan itibaren birkaç gün içinde maske uygulamasını ve sosyal mesafe kuralını başarıyla gerçekleştirdi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, “Kendimi çok güçlü hissediyorum ve birçok insan için rahatlama zamanı” dedi.

Cuma günü yürürlüğe girecek olan yeni yönergeler ile de daha fazla insan biraraya gelecek ve bazı işletmeler yeniden açılacak.

Virüsün hala dünyayı etkilediğini belirten Lam, “Kutlamak için çok erken. Bu salgının geri gelebileceğini vurgulamalıyım. Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa bir süre önce dediği gibi uyanık kalmalıyız" ifadelerini kullandı.