Honda’dan o ülkeye 11 milyar dolarlık yatırım

Japon üretici firma açıklamasına göre Honda, Kanada'nın Ontario bölgesinde yeni elektrikli araç fabrika ve batarya tesisi inşa etmeyi planlıyor.

Firma, yatırım hacmi 15 milyar Kanada dolarına erişecek ve yıllık 240 bin araç üretim kapasiteli yeni tesisi 2028 yılında hizmete almayı hedefliyor.

Kanada hükümetinden sübvanse alımı müzakereleri yürüttüğünü kaydeden Honda, yerel batarya üretimiyle, mevcut maliyetleri yüzde 20 oranında düşürebilmeyi amaçlıyor.

Honda Başkanı Mibe Toşihiro, yeni tesis planlamasına ilişkin Ontario'daki basın toplantısında firmanın, Kanada'daki elektrifikasyon çabalarını hızlandıracağını bildirdi.

Mibe, "Elektrikli araç pilleri için istikrarlı bir tedarik sistemi kuracağız ve elektrikli araçları maliyet açısından daha rekabetçi hale getireceğiz" ifadesini kullandı.

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Kanada'nın imalat sektörüne "güven oyu"

Ontario'da Mibe ile aynı toplantıda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Honda'nın üretim planlamasını "Kanada tarihindeki en büyük otomobil yatırımı" olduğunu söyledi.

Trudeau, "Kanada'nın ilk kapsamlı elektrikli araç tedarik zinciri" olarak nitelediği yatırımın, ülkede 1000'den fazla istihdam oluşturacağını belirtti.

Yatırımın, Kanada'nın imalat sektörüne "güven oyu" verdiğini kaydeden Trudeau, "Birlikte iyi maaşlı işler oluşturuyor, ekonomimizi büyütüyor ve havamızı temiz tutuyoruz" dedi.

Honda Yöneticisi Aoyama Şinci Aoyama, Honda'nın 2040'a kadar tüm Kuzey Amerika satışlarının elektrikli ya da yakıt hücreli araç olmasını hedeflediğini bildirdi.